Audiencias 'Supervivientes: All Stars 2' celebra su final con máximo y 'Futuro imperfecto' sigue fuerte

MÁS REINAS

'Drag Race España' renueva por una sexta temporada en Atresplayer

Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, lo ha confirmado.

Por Sergio NavarroPublicado: Viernes 31 Octubre 2025 12:03

'Drag Race España' está en plenas emisiones de la quinta edición y está arrasando. Las nuevas reinas que están concursando, los look que nos están mostrando, cómo resuelven los retos a los que se enfrentan y cómo lucen sus propuestas en las pasarelas están convirtiendo esta temporada en una de las mejor valoradas por el público.

Es por eso que desde Atresplayer se han fijado es este buen recibimiento y no duda en seguir dando vida a este formato con su edición española, pues todo apunta a que habrá más temporadas después de esta que en emisión actualmente. Por ahora, se puede confirmar que una más, seguro.

Algunas de las reinas de la quinta edición de 'Drag Race 5'
Desde Atresmedia ya están preparando la sexta edición tal y como ha confirmado Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, en una entrevista a Cveintiuno. También hay rumores de un 'All Stars 2', pero sobre esto no hay informaciones oficiales ni si en caso de que se produzca llegaría antes o después de esa sexta edición.

Una marca convertida en un fenómeno

En la misma entrevista, Ferreiro cuenta que 'Drag Race' "era una marca que, de entrada, sabíamos que iba a tener una demanda" y es que no hay duda de que es un éxito tanto en España como a nivel internacional. 'RuPaul's Drag Race', la versión original, ya cuenta con 17 temporadas y varias ediciones especiales.

El jurado y la presentadora de &#39;Drag Race 5&#39;
El jurado y la presentadora de 'Drag Race 5'

Además, cuenta con 33 premios Emmy, un premio de la Crítica Televisiva, un MTV Movie & TV Awards y varios reconocimientos más. Ha sido adaptado con mucho éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia, Italia, Alemania, México, Brasil o Suecia y muchos otros más donde también cuentan con sus propias versiones.

