'Drag Race España' renueva por una sexta temporada en Atresplayer

'Drag Race España' está en plenas emisiones de la quinta edición y está arrasando. Las nuevas reinas que están concursando, los look que nos están mostrando, cómo resuelven los retos a los que se enfrentan y cómo lucen sus propuestas en las pasarelas están convirtiendo esta temporada en una de las mejor valoradas por el público.
Es por eso que desde Atresplayer se han fijado es este buen recibimiento y no duda en seguir dando vida a este formato con su edición española, pues todo apunta a que habrá más temporadas después de esta que en emisión actualmente. Por ahora, se puede confirmar que una más, seguro.
Desde Atresmedia ya están preparando la sexta edición tal y como ha confirmado Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, en una entrevista a Cveintiuno. También hay rumores de un 'All Stars 2', pero sobre esto no hay informaciones oficiales ni si en caso de que se produzca llegaría antes o después de esa sexta edición.
Una marca convertida en un fenómeno
Además, cuenta con 33 premios Emmy, un premio de la Crítica Televisiva, un MTV Movie & TV Awards y varios reconocimientos más. Ha sido adaptado con mucho éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia, Italia, Alemania, México, Brasil o Suecia y muchos otros más donde también cuentan con sus propias versiones.