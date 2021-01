Antena 3 pone fecha al último duelo en 'Pasapalabra' entre Luis y Pablo: el martes 26 de enero

'Pasapalabra' se enfrenta en la última semana de enero a uno de sus programas más emocionantes en esta nueva etapa en Antena 3. Después de más de 80 duelos juntos, el concurso tendrá que despedir a Luis o a Pablo, quienes han encandilado a la audiencia día tras día protagonizando alguno de los Roscos más emocionantes del programa.

Luis y Pablo en 'Pasapalabra'

Antena 3 ya anunció que uno de los dos se despediría del formato presentado por Roberto Leal, pero, además, ya ha puesto fecha a cuándo tendrá lugar el esperado desenlace de los dos concursantes: el martes 26 de enero. Ese día, el duelo entre ambos llegará a su fin, cerrando una de las etapas más destacadas para el programa desde su estreno en mayo.

Según avanzó Antena 3, uno de los dos abandonará el programa, de modo que se entiende que no entregarán el bote, ya que si no ambos dejarían de concursar. No obstante, en la última promo lanzada por la cadena solo explican que el duelo llegará a su fin. Así pues, todo podría indicar que quien acabe en la silla azul tras el Rosco del día 25 será quien ponga fin a su concurso.

84 programas juntos

El lunes 25 se celebrará el 84º duelo entre Pablo y Luis, que coincide con el número de programas que ha estado Luis presente. Pablo, por su parte, cumple con el programa número 148, de modo que de irse se quedaría a 20 programas de igualar la permanencia de Fran González, quien tiene el logro de haber obtenido el récord.