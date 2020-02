Josep Maria Mainat: "Risto Mejide no quiere reconocer que creamos juntos su personaje en 'OT'"

Josep Maria Mainat es uno de los referentes más destacados de la pequeña pantalla española. Tras formar parte del grupo musical humorístico La Trinca, en los ochenta comenzó a dar sus primeros pasos en televisión y fundó la productora Gestmusic. 'No te rías que es peor', '¡Mira quién baila!', 'La parodia nacional" o 'Crónicas marcianas' fueron algunos de los formatos que convirtió en un éxito y que marcaron a varias generaciones de espectadores. Además, fue creador y productor de 'Operación Triunfo', uno de los programas más revolucionarios de la televisión nacional que cuenta con múltiples adaptaciones en todo el mundo.

Josep Maria Mainat en la presentación de 'Traders'

¿Cómo surge la idea de 'Traders'? Aparentemente, no es una profesión demasiado televisiva.

La idea vino de mi hijo Pol Mainat. Se encontró con un amigo y le contó que estaba haciendo era trading, invirtiendo en bolsa desde su casa. Estuvo buscando y me dijo: "Ahí hay un programa". Y sí, realmente es nuevo, hacía tiempo que no oía una idea nueva. "¿Cómo se hace eso para que sea divertido?", le dije. Pero mi hijo me dijo: "Sé cómo hay que hacerlo". Y yo le dije que ese era el reto que él tenía. A fin de cuentas, como en todos los programas en los que hay gente que puede mejorar su vida y que lucha por ello, es un formato de emociones. Los concursantes lo viven intensamente. Cuando una persona hace lo que le han enseñado y encima gana un dinero esa emoción se destapa. Si además ve que va mejorando, va subiendo y se conocen, luchan el uno con el otro... No dejamos que ninguno se quede viendo la tele, trabajan en dúo o en equipo para que haya conectividad entre ellos. Creo que se ha conseguido el reto de que visualmente sea entretenido, pero no por divertido necesariamente, sino por apasionante.

'Traders' es el primer programa que hago en mucho tiempo que siento como nuevo

Lo que le enseñamos en este programa es a hacerlo bien profesionalmente. Les enseñamos a ser muy prudentes, pero también les enseñamos a no ser avaros. No hay que ser ni muy codicioso ni muy pusilánime ni muy miedoso ni muy lanzado. La parte que se enseña de psicología es casi tan importante como la técnica, de mecánicas o estrategias. Hemos encontrado a unos chavales maravillosos, son muy buenas personas, con un emoción por mejorar su vida. Todos los programas de reality que al final lo que hacen es cambiar la vida de las personas siempre funcionan, me gustan mucho.

'Traders' es el primer programa que hago en mucho tiempo en el que siento que estoy haciendo algo nuevo, porque en el mundo de la televisión es muy difícil inventar algo diferente. Toda la vida se hacen versiones de lo que ya se ha hecho. Este formato está hecho de una forma nueva, porque se emite por Internet pero con producción televisiva. Queremos probar si este mercado digital, que todo el mundo dice que es el futuro, realmente puede mantener vivo un formato con un nivel bueno de producción y con una buena idea. Esa es la apuesta.

¿Qué estructura va a tener el programa?

Esto es un canal de YouTube, con lo cual lo que va a ver será contenido cada día. No va a haber un programa de dos horas en el que se cuente todo, sino que se va a contar cada ciclo, cada episodio. Se ve cómo empieza ese ciclo, cómo se forman las parejas, cuáles son los retos, ya que cada dos o tres días hay un reto que tienen que solucionar y algunos de ellos son en exteriores. A veces son retos psicológicos: "Tú eres capaz de hacer eso aunque no te lo creas". Hay luego otros retos que son de invertir solamente, de practicar lo que se les ha enseñado. Al final hay nominaciones y expulsiones. Las expulsiones es un mano a mano muy emocionante entre los dos que han quedado nominados, a ver quién decide finalmente el jurado. Pero todo esto no se emite de seguido, sino que como es un canal de YouTube, está en vídeos. El lunes colgaremos el vídeo del comienzo de la semana; el miércoles colgaremos el vídeo de cómo evoluciona la semana; el viernes haremos la prueba de exterior; el jueves haremos la eliminación y empezamos una nueva semana.

FormulaTV entrevistando a Josep Maria Mainat

Además de la parte más profesional y formativa del formato, ¿se van explotar también las relaciones personales entre ellos?

Sí, pero sin exagerar, porque en realidad la convivencia no la estamos grabando. No es un programa para ver cómo se pelean, sino un programa de cómo luchan juntos por su objetivo. Es formativo y emocional.

¿De qué te ha servido toda la experiencia en 'Operación Triunfo' y otros muchos formatos a la hora de abordar este nuevo formato?

Yo en este programa he ido de productor senior, que es el que vigila que nadie la cague mucho, pero la labor de crear contenido la han hecho Pol y Ainhoa Casado. Yo he estado con ellos en el desarrollo, en los consejos y como productor senior, controlando que tanto el contenido como la realización y la producción no se escaparan de los números o que se respetase el timing. Creo que han hecho una perfecta labor y supongo que sin mi ayuda también les hubiera salido bastante bien, pero conmigo imagino que un poquito mejor.

Ismael Beiro en 'Traders'

¿Por qué habéis decidido contar con algunos rostros ligados al universo reality como Ismael Beiro o a Daniela Blume?

De Ismael Beiro nos gustaba la idea de que el primer ganador del primer reality hecho en España, 'Gran Hermano', estuviera con los concursantes allí animándolos, explicándoles su experiencia, aconsejándolos, haciendo de coach. Es un tío muy simpático y funciona muy bien. En cuanto a Daniela Blume, queríamos que los concursantes hiciesen meditación, yoga y todo eso. Cuando vimos que ella decía que hacía yoga, pues dijimos "¡qué pasada!". Además, Daniela es amiga mía. Está dando las clases de meditación y yoga para que las mentes se relajen, pero no tiene una presencia básica dentro del formato.

Eres uno de los padres del formato 'Operación Triunfo', ¿cómo viviste el resurgir con 'OT 2017' en TVE después de su cancelación en Telecinco?

Ha resurgido varias veces. Tras terminar en Televisión Española, resurgió en Telecinco y tuvo un éxito muy bueno. Terminó mal 'OT 2011' y no quiero entrar en detalles. La responsabilidad no era del formato, sino de cómo se trató en su momento. He vivido con mucha alegría su vuelta y que, al volver, haya encontrado una nueva generación, un público nuevo, un estilo nuevo. Los concursantes de esta nueva generación no se parecen en nada a David Bisbal, David Bustamante y compañía, porque son de otra generación en realidad, ya que han pasado casi veinte. Por otra parte, se realiza en Televisión Española, pero no ha dejado de hacerse en todo el mundo. Ahora mismo se está haciendo en Rusia donde llevan diez ediciones. Se ha hecho en toda Europa y en Sudamérica. Se ha hecho un programa de 'Operación Triunfo' en el que competían todos los países árabes con un concursante de Egipto, de Túnez, de los Emiratos, de Irán, de Irak, de todas partes... Luego se ha hecho otro sudafricano donde competían los países del Cono Sur, como Nigeria o Sudáfrica. Se ha hecho también en todos los países de Sudamérica: en Brasil, Argentina, Chile. También en Norteamérica, en Estados Unidos, así como en Reino Unido, Francia, Italia, Alemania... En los países del Este, como Rumanía. Se ha hecho en 54 países.

Chenoa junto Mariah Carey y el resto de participantes de Eurobest

En 2013 anunciasteis que teníais pensado hacer una especia de 'OT latino' en el que concursasen triunfitos de varios países de Latinoamérica y España, con convivencia en una isla del Caribe. ¿Qué pasó con este proyecto?

Eso dijimos, pero cuesta mucho poner de acuerdo a distintas cadenas. Esta idea solo tiene sentido si en cada país hubiésemos encontrado una cadena que lo emitiese con cariño. Al final, las cadenas quieren hacer sus programas y costaba un poco. Se llegó a hablar de ello. Finalmente, se hizo un programa en Estados Unidos que se llamaba 'El artista', que respondía un poco a eso, pero la diferencia estaba en que todos los artistas vivían en Estados Unidos porque, a fin de cuentas, el país es un crisol de todas las culturas latinas. Había un colombiano, un puertorriqueño, un brasileño, un mexicano...

Os planteasteis también crear vuestro propio Eurovisión con representantes de todas las versiones de 'OT' por el mundo, ¿por qué crees que no terminó de cuajar Eurobest y Worldbest?

Supongo que porque 'Operación Triunfo' se dejó de ir haciendo y, en ese momento, se hicieron estos festivales porque en todos los países se hacía 'OT', los suficientes para hacer una competición. Cuando Francia lo dejó de hacer, que eran los que los organizaban, ya no tenía mucho sentido.

Me gustan los concursantes de 'OT 2020', pero no llaman tanto la atención como 'OT 2017'

Me gustan los concursantes. Aunque es cierto que, como tercer año (aunque en realidad es el undécimo), parece que no llaman tanto la atención como el primero. Sobre todo me gustan porque ninguno de ellos dice "yo canto bastante bien", sino que todos tienen un fondo musical, un aprendizaje, no solamente tocan instrumentos sino que tienen un aprendizaje musical. Se lo toman en serio, son gente de este siglo.

Roberto Leal junto a los concursantes de 'OT 2020'

Quizá sería bueno esperar cuatro o cinco años y que otra generación volviera a descubrir 'OT'

No he visto las audiencias, pero dependerá de cuál es la competencia. Sí que es cierto que el público que ha captado este programa no es de sentarse a las diez el domingo a ver TVE, que es la forma en la que se veía antes la televisión. Ahora la gente ve los partidos de fútbol porque no queda más remedio, pero si es un programa lo ven cuando les da la gana y cómo quieran. Tienes que sumar todas las audiencias digitales y habría que ver entonces cuanta gente lo ve a la semana. Pero si no lo ves así, solo estás viendo la competencia en abierto y el programa este tiene un componente en digital importantísimo. El número de visitas y suscriptores que tuvo el canal el año pasado fue un récord y supongo que este año seguirá una línea parecida. Esto es audiencia.

'OT 2011' se canceló por una falta de cariño por parte de Telecinco

Más que fracasar, es que funcionaron mucho menos, más que nada por las expectativas del primero. Por ejemplo, 'OT 2' se vivió un poco por los medios como un programa que fue regular y fue de puta madre. El primero fue extraordinariamente exitoso y el segundo, si sacamos lo que equivaldría hoy, tenía un 25% o un 30% que parecía poco porque antes había sacado un 40% o un 50%. Ahora pasa lo mismo, una vez ya superada la sorpresa inicial, quizá habrá que esperar... Se puede seguir haciendo. Suponiendo que esta etapa la cierren este año o al año que viene, quizá sería bueno esperar cuatro o cinco años y que otra generación lo volviera a descubrir. El formato ha demostrado una validez durante 20 años, pero es como todo: se ha demostrado que el 'Gran Hermano' de ahora tiene menos sorpresa que el primero y, además, se basa en otros parámetros. Creo que en cuanto nueva gente descubra el programa y nuevos artistas, que tendrán otra manera de hacer otro mundo y otra perspectiva, volverá a renacer. No creo que ahora el programa esté funcionando mal, no he tenido esa percepción. He hablado con gente del programa y no parecen estar tristes.

Pilar Rubio y Jesús Vázquez, presentadores de 'OT' en Telecinco

La cancelación de 'OT' no fue culpa de Pilar Rubio, fue más no dejar que lo presentara Jesús Vázquez

No fue culpa de Pilar Rubio, más bien fue por no haber dejado que lo presentara Jesús Vázquez, que era la estrella que estaba en Telecinco. En vez de tener a Jesús Vázquez que era un consolidadísimo presentador, la cadena quiso apostar por una chica que comenzaba a presentar. Pero 'OT' es miura, no es una novillada. Y a un miura tiene que torearlo un maestro como Jesús, pero la cadena decidió que no, que había que apostar por Pilar. A Jesús lo pusieron a presentar por las tardes '¡Allá tú!', que lo podría haber compaginado perfectamente. Pero fueron más cosas también. Hicimos unos castings magníficos por toda España, que al final no se emitieron. Se retrasó mucho el estreno también. Estaba previsto el estreno para julio y llegó en octubre. Hay un montón de circunstancias que provocaron la cancelación, pero creo que la más importante fue la falta de cariño por parte de Telecinco.

¿Por qué se dio esa falta de cariño con un formato que les había dado tanto?

Allí habría que entrar en la mente de las personas.

Fui coach de Risto Mejide durante muchos programas porque él me decía "no sé mucho de música, ¿qué puedo decir?"

También, pero debemos recordar que en la primera edición que se hizo en Telecinco, que fue la más exitosa, él no estaba. Eso es importante tenerlo en cuenta. Yo hice de coach de Risto Mejide durante muchos programas porque él me decía "yo no sé mucho de música, ¿qué puedo decir?". Yo le aconsejaba y él lo decía, lógicamente, a su manera. Pero bueno, estuve muy contento con Risto. Aunque, en el penúltimo año que estuvo él, no se quiso dejar aconsejar más y se le fue la olla. No he visto nunca a ningún jurado en ningún sitio del mundo que dijera: "Señores, cambien de cadena que en cualquier otra hacen programas mejores que este". Eso no se lo he oído a nadie, ni a Simon Cowell, al que jamás se le ocurriría tirar piedras sobre su tejado. Creo que se le fue la olla y ya no sabía con quién meterse y se metió con el programa.

Risto Mejide como jurado de 'Operación Triunfo'

¿No hay posibilidad de arreglar vuestra relación?

Yo tengo una cierta relación personal con Risto. Nos hemos visto en algún festival y nos hemos saludado amablemente. Él no quiere reconocer que yo le ayudé mucho al principio. Él piensa que vino con todo aprendido de casa y no es cierto. Tampoco quiere decir que no trajera nada de casa, solo digo que el personaje lo creamos entre los dos.

Desde 'OT 2011' hasta 'OT 2017' pasaron muchos años sin que el programa estuviese en emisión, ¿se movió por muchas cadenas?

Ocurre que, en el 2011, yo me fui de Gestmusic. Es más, cuando se hizo 'OT 2011' yo ya estaba fuera de Gestmusic, con lo cual lo que hizo la productora a continuación tampoco lo sé mucho. Supongo que sí. El formato lo gestiona y lo promociona Gestmusic. Hay muy buena relación y se me informa, pero las relaciones empresariales las llevan ellos.

A nosotros nos da igual quién gane 'OT'. A Ainhoa no la perjudicamos en 'OT 2', le dimos buenas canciones

Eso se ha dicho en todas las ediciones. En la primera se dijo que no queríamos que ganase Rosa López; en la segunda que no queríamos que ganase Ainhoa; en la tercera que no queríamos que ganase Vicente; en la otra que no queríamos que ganara Virginia... Creo que forma parte del formato (risas). Siempre hay un concursante que un sector del público lo ve débil y en cualquier nominación, lo ven como una conspiración. Pero a nosotros nos da igual quién gane. A Ainhoa Cantalapiedra no la perjudicamos, siempre le dimos buenas canciones.