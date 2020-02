Aitana ficha como asesora de 'La Voz Kids' en Antena 3

Desde que la descubrimos en 'OT 2017', Aitana Ocaña no ha dejado de encadenar éxitos y emprender nuevos retos profesionales. Tras la enorme acogida de "Lo malo" junto a Ana Guerra, inició su carrera en solitario con el álbum "Spoiler", que presentó por toda España con la gira Play Tour. Incluso se atrevió a debutar como actriz en 'Skam España' y a editar el libro "La tinta de mis ojos". Ahora, la catalana da un paso más en su carrera y regresa a la pequeña pantalla. Y no como concursante...

Aitana en la final de 'La Voz Kids'

Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, Aitana será asesora de la segunda edición de 'La Voz Kids' en Antena 3. La cantante aconsejará a David Bisbal en la fase de batallas del talent show musical, producido por Boomerang TV y Talpa Media, que ya graba sus nuevas entregas. Curiosamente, ambos artistas debutaron en televisión con 'Operación Triunfo' donde fueron los segundos finalistas de sus respectivas ediciones.

No es la primera vez que la catalana pisará el plató del programa, ya que actuó junto a la joven Aysha Bengoetxea, cantando su single "Vas a quedarte", en la final de la anterior edición. En aquella visita se mostró emocionada por la reacción de los coaches y abierta a formarte parte del equipo. "¿Vas a quedarte o no?", preguntaba Bisbal, a lo que ella respondía: "Si me dejáis, me quedo".

Blas Cantó, asesor de Vanesa Martín

Tras la emisión de las primeras ediciones de 'La Voz', 'La Voz Kids' y 'La Voz Senior' en Antena 3, la cadena regresará con nuevas entregas de las diferentes versiones del formato 'The Voice'. En la edición infantil veremos a David Bisbal, Vanesa Martín, Melendi y Rosario Flores como coaches. Según informa Bluper, Blas Cantó será asesor de Martín, coincidiendo en el talent con Aitana y otros dos artistas no confirmados que actuarán como consejeros.

Alejandro Sanz, Laura Pausini, Antonio Orozco y Pablo López serán los coaches de 'La Voz', mientras que Tini Stoessel, Carlos Rivera, Mala Rodríguez y Sebastián Yatra serán sus asesores. Además, Miriam Rodríguez será la quinta coach con fase propia exclusiva en Atresplayer Premium, tal y como avanzó FormulaTV. Por último, 'La Voz Senior' tendrá a David Bustamante, Antonio Orozco, Pastora Soler y Rosana como coaches y Álex Ubago, Pitingo, David DeMaría y Cami les asesorarán.