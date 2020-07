La carta de Ana Obregón tras el funeral de Álex Lequio: "Vivirá siempre en nuestro corazón mutilado"

La conocida presentadora Ana Obregón está viviendo los peores meses de su vida. El pasado 13 de mayo su hijo Álex Lequio falleció a causa del cáncer contra el que llevaba luchando varios años. Desde entonces, la actriz está intentando sobrellevar el que sin duda es el golpe más duro de toda su trayectoria vital. No lo está haciendo sola y prueba de ello es la cantidad de amigos y familiares que este 1 de julio decidieron acompañarla a ella y Alessandro Lecquio en el homenaje que ambos organizaron en la Parroquia Nuestra Señora de la Moraleja para despedirse de su hijo ya que a causa del coronavirus este no se pudo realizar cuando el joven falleció.

Ana Obregón, en el funeral de Álex Lequio

A lo largo de toda la tarde vimos a una Ana Obregón totalmente emocionada pero también muy agradecida con los medios de comunicación. Antes de entrar en la iglesia en la que se desarrolló el homenaje, la bióloga no dudó en mirar a todos los periodistas y fotógrafos que se encontraban en ese lugar para cubrir el acto, les sonrió y se llevó la mano al corazón. Un gesto de reconocimiento por el respecto y cariño con el que han hecho su trabajo. Un agradecimiento que además dio explícitamente en un emotivo texto publicado en su perfil de Instagram en el que no dudó en recordar la figura de su hijo y dio las gracias a la prensa por su cariño.

"En nombre del “Gladiador que sonrió al cáncer”, gracias de corazón por todos vuestros miles de mensajes de amor y ánimo a través de las redes de toda España. Gracias también a los medios de comunicación por apoyarnos ayer y por el respeto que han tenido estos últimos años rogándoles que a partir de ahora respeten el dolor de una madre que ha perdido a su hijo y pueda vivir el luto en mi intimidad con mi familia. Ayer no fue una despedida, Aless vivirá para siempre en el corazón mutilado de los que le queremos", escribió Obregón. Un emotivo texto con el que la actriz volvió a evidenciar el gran amor que le tiene a su hijo y lo generosa que está siendo con los profesionales de la comunicación de nuestro país.

Los homenajes de Ana Obregón a su hijo

Además, en estas palabras Ana habla de 'Gladiador que sonrió al cáncer' y es que precisamente así llamaban a Lequio por su intensa batalla contra esta enfermedad. Por ello no sorprende que en este emotivo homenaje realizado en Madrid sonase el tema "Honor him" de la película "Gladiator", la favorita de Álex. Este fue un emotivo guiño ideado por Obregón, pero no el único ya que esta sorprendió llevando una mascarilla negra que llevaba bordada la letra 'A' y un vestido también negro que en este caso tenía bordado el nombre de su hijo en hilo rojo. Dos bonitos gestos con los que la presentadora quiso homenajear una vez más a su hijo.