El mundo de la televisión se despide de Álex Lequio: "Inmortal en el recuerdo de los que te quieren"

Tras más de dos años de lucha contra el cáncer, Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecquio, ha fallecido en una clínica de Barcelona a los 27 años de edad. El último mes lo ha pasado ingresado en el hospital acompañado de sus padres que no le han dejado solo en ningún instante. Lequio siempre ha querido mostrar, hasta el último momento, su lado más optimista con esta enfermedad.

Álex Lequio y Ana Obregón

Clemente Lequio, hermano de Álex, es de los primeros que en redes sociales se ha despedido de él: "'Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted'. Este era su último mensaje. Te quiero Alex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado".

Los mensajes de pésame

Al conocerse la noticia, son muchos los rostros televisivos y del mundo del corazón los que han querido despedirse de él y mandar el pésame a sus seres queridos. Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat, Máximo Huerta, los Morancos, Silvia Jato, Pastora Soler, Toñi Moreno, Blas Cantó, Cristina Castaño o Laura Caballero son algunos de los que han dado su último adiós a Lequio.

@anitaobregon @LequioA nada hay en el mundo que se pueda equiparar al amor de un hijo y nada que mitigue el desgarro de su muerte. Alex, 27 años un buen chico, grande, fuerte, amado.D.E.P — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) May 13, 2020

Alegre, divertido, simpático, optimista y sobretodo, luchador! Inmortal mientras vivas en el recuerdo de quienes te quieren. Buen viaje Alex, hasta siempre! — Joaquín Prat (@PratSandberg) May 13, 2020

Mi abrazo a los padres. DEP. https://t.co/ADzGPEtqFm — Máximo Huerta ???? (en casa) (@maximohuerta) May 13, 2020

Nuestro más sentido pésame a toda la familia de Ana Obregón y Alejandro Lequio. Por la pérdida de su hijo. D.E.P. — Jorge y Cesar (@LosMorancos) May 13, 2020

Me acabo de enterar del fallecimiento de tu hijo @anitaobregon y me he quedado sin saber qué decir. Te mando un abrazo enorme y todo mi cariño. ???????? — Silvia Jato (@Silviajato) May 13, 2020

Que pena más grande el fallecimiento de Aless Lequio,con tal solo 27 años.. mi más sentido pésame a sus padres y toda su familia! DEP ???????? — Pastora Soler (@PastoraSoler) May 13, 2020

Cuánto siento la partida de Aless Lequio, estoy consternado. Mucho amor para su madre, su padre y toda la familia. Los amigos en común me hablaron muy bien de él. ????????? — Blas Cantó (@BlasCanto) May 13, 2020

Mi más sentido pésame a Ana Obregón y a Alessadro por la pérdida irreparable de su hijo. Descanse en paz... #anaobregon #alexlequio — Cristina Castaño (@cristinacastano) May 13, 2020

P U T O C Á N C E R — Laura Caballero (@LauraCaballero_) May 13, 2020