El funeral de Álex Lequio: Del homenaje de Ana Obregón a los televisivos que asistieron

Tras una larga lucha contra el cáncer, Álex Lequio Obregón perdió la vida el pasado 13 de mayo. El hijo de Alessandro Lecquio y Ana Obregón no pudo vencer a esa enfermedad contra que luchó sin descanso desde el primer día y falleció en la ciudad de Barcelona, en la que se encontraba ingresado desde hacía unas semanas. Pues bien, un mes y medio después de ese triste momento, sus padres han podido despedirse para siempre de él en un multitudinario funeral celebrado en la Parroquia Nuestra Señora de la Moraleja, muy cerca del hogar de la actriz.

Tras la crisis del coronavirus, sus progenitores han podido rendirle a Lequio ese homenaje que merecía y lo han hecho acompañados de Carolina Monje, la que fuese su novia; familiares y amigos. Han estado muy arropados por decenas de personas que no han dudado en estar juntos a ellos para darle el último adiós al joven empresario. Entre estos rostros encontramos a infinidad de televisivos como Ramón García, Boris Izaguirre, José Manuel Parada, Terelu Campos, Luis Rollán, Alejandra Rubio o Aless Gibaja y otros rostros del panorama mediático nacional como Pablo Casado, Eva Zaldívar o Fiona Ferrer.

Los periodistas que se encontraban en la entrada del recinto pudieron captar la llegada de una Ana Obregón visiblemente emocionada, que fue recogida por sus hermanas, que la esperaban allí. Entró cogida de la mano de su nuera, evidenciando así la gran complicidad que existe entre ambas. Por su parte, Alessandro Lequio llegó a la parroquia junto a su mujer María Palacios. Y ya dentro, todos fueron partícipes de un emotivo homenaje que se realizó frente a una gran imagen de Álex Lequio junto a su perra Luna, que falleció días después del final del chico.

Los emotivos guiños de Ana a su hijo

En ese homenaje no faltaron los discursos recordando todo lo bueno que tenía Álex. Uno de ellos lo realizó la propia Ana Obregón, que tuvo que detenerse en varias ocasiones al verse superada por el momento. Tampoco faltó la música, esa que tanto gustaba a Lequio. De esta forma, durante todo el funeral el grupo Alborada interpretó piezas de Mozart y Haydn y se pudo escuchar también el tema "Honor him" de la película "Gladiator", la favorita de Álex. Cabe destacar además que Obregón quiso rendir su particular guiño a su hijo en su vestuario y es que escogió una mascarilla negra en la que estaba bordada la letra 'A' y un corazón de color rojo y con un vestido negro en el que estaba bordado el nombre de Alex. Dos emotivos detalles que evidencian el recuerdo y el cariño que Ana tendrá siempre al que ha sido el amor de su vida, su hijo Álex.