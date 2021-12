Antonia San Juan compartió con sus seguidores el susto que vivió y que, por suerte, no se convirtió en una tragedia. La actriz paseaba por las calles de Madrid cuando, de repente, la rama de un árbol cayó al suelo. El incidente no solo pilló por sorpresa a San Juan, sino también a todos los viandantes que se encontraban allí. Pero, afortunadamente, no hubo heridos.

Antonia San Juan, en 'Dani&Flo'

"Ha caído de un árbol una rama delante que, si me coge, me mata. Si eso le da a alguien, lo mata, porque cayó desde muy alto y muy fuerte", relató la canaria a sus seguidores, aún con el miedo en el cuerpo. Antonia San Juan aclaró que no había sufrido ningún tipo de daño, pero sí que se quedó con "mal cuerpo", puesto que la rama había caído muy cerca de ella.

Además, tal y como añadió la actriz en sus redes sociales, pudo percatarse de la reacción de una mujer que se encontraba en esa misma calle madrileña durante el momento del incidente. La ciudadana la miró sobresaltada por el gran estruendo que provocó el choque de la rama sobre la acera en la que ambas se encontraban.

Una larga trayectoria a sus espaldas

Antonia San Juan forma parte del reparto de "El Fantasma de la Sauna", la película de Luis Navarrete. La producción es una tragicomedia musical en la que Javi acude a un famoso local gay buscando un trabajo que le permita cumplir su sueño: ser cantante. Además, algunas de sus últimas películas son "75 Días" o "El Hoyo". La actriz, que cuenta con muchas tablas sobre el escenario, se encuentra girando con la obra de teatro "Cuento de Navidad", basada en el libro de Charles Dickens.