FormulaTV
Conectar

ADIÓS A LOS MODALES

Antonio Canales pierde las formas en '¡De viernes!' y le hace una peineta a Ángela Portero

La periodista le reprochó haber sido falso con Cristina Piaget en 'GH Dúo'.

Antonio Canales pierde las formas en '¡De viernes!' y le hace una peineta a Ángela Portero
©Mediaset España
Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Sábado 21 Febrero 2026 17:08 (hace 13 minutos)

Programa relacionado

¡De viernes!

¡De viernes!

¡De viernes!

2023 - Act

España

Corazón Entretenimiento

2,2

Popularidad: #67 de 1.891

Posados de los concursantes de 'GH Dúo 4' 8 fotos

Belén Rodríguez, concursante de 'GH Dúo 4' Antonio Canales, concursante de 'GH Dúo 4' John Guts, concursante de 'GH Dúo 4' Anita Williams, concursante de 'GH Dúo 4' Juanpi Vega, Sandra Barrios y Andrea Sabatini, concursantes de 'GH Dúo 4' Juanpi Vega, concursante de 'GH Dúo 4' Andrea Sabatini, concursante de 'GH Dúo 4' Sandra Barrios, concursante de 'GH Dúo 4' Sonia Madoc y Mario Jefferson, concursantes de 'GH Dúo 4' Cristina Piaget y Carlos Lozano, concursantes de 'GH Dúo 4' Manuel González, Anita Williams y Gloria González, concursantes de 'GH Dúo 4' Carmen Borrego, Belén Rodríguez y John Guts, concursantes de 'GH Dúo 4' Raquel Salazar y Antonio Canales, concursantes de 'GH Dúo 4' Raquel Salazar, concursante de 'GH Dúo 4' Carlos Lozano, concursante de 'GH Dúo 4' Cristina Piaget, concursante de 'GH Dúo 4' Mario Jefferson, concursante de 'GH Dúo 4' Sonia Madoc, concursante de 'GH Dúo 4' Carmen Borrego, concursante de 'GH Dúo 4' Manuel González, concursante de 'GH Dúo 4'

Antonio Canales era uno de los invitados de '¡De viernes!' del 20 de febrero, ya que el bailaor tenía pendiente responder a las declaraciones de su hijo por la mala relación que tiene con este. Sin embargo, el tema se alejó de lo previsto y acabó protagonizando una acalorada discusión con Ángela Portero en la que llegó a perder las formas.

Todo empezaba con José Antonio León, que le recriminaba al invitado haberse ido en el momento en el que Cristina Piaget llegaba al plató de 'GH Dúo' tras ser expulsada. "Me fui con la cabeza alta y porque me salió de los cojones", justificaba el exconcursante. Tras esto, Ángela Portero tomaba la palabra: "Cuando tú saliste, ella tuvo muy buenas palabras hacia ti, con lo cual demuestra la nobleza de su corazón, cosa que tú no estás demostrando hoy".

Antonio Canales le dedica una peineta a Ángela Portero en &#39;¡De viernes!&#39;
Antonio Canales le dedica una peineta a Ángela Portero en '¡De viernes!'

El bailaor se defendía diciendo que están representados por el mismo mánager y que la colaboradora no sabe si ha visto o no a Piaget fuera de la casa. "¡Que no hago ningún paripé!", repetía a gritos Canales, que llamaba "pesada" a Ángela Portero cuando esta le reprochaba que a su edad tendría que haber actuado de otro modo.

"Te estoy diciendo que has sido un falso en todo el concurso, que tú le has puesto la zancadilla", atajaba la periodista. Por su parte, Antonio Canales giraba la cabeza y sacaba la lengua al tiempo que le dedicaba una peineta. "Oye, no. Eso no hace falta. Con educación tratamos a todo el mundo", le reprendía Beatriz Archidona. "Me está llamando falso, hombre ya", se justificaba el invitado.

Antonio Canales celebra su expulsión de &#39;GH Dúo&#39;
Antonio Canales celebra su expulsión de 'GH Dúo'

El final de la bronca

"No me insultes, que yo no te he insultado. No me llames falso", se dirigía el bailaor a Ángela Portero. "Falso no es insultar, es una realidad que yo percibo", respondía con serenidad la periodista. "Falso es un piropo muy bonito en Telecinco, ¿no?", contestaba él. Para evitar que la situación fuera a mayores, los presentadores cortaban la conversación y cambiaban de tema.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas