Antonio Canales pierde las formas en '¡De viernes!' y le hace una peineta a Ángela Portero

Por Fernando S. Palenzuela |

Antonio Canales era uno de los invitados de '¡De viernes!' del 20 de febrero, ya que el bailaor tenía pendiente responder a las declaraciones de su hijo por la mala relación que tiene con este. Sin embargo, el tema se alejó de lo previsto y acabó protagonizando una acalorada discusión con Ángela Portero en la que llegó a perder las formas.

Todo empezaba con José Antonio León, que le recriminaba al invitado haberse ido en el momento en el que Cristina Piaget llegaba al plató de 'GH Dúo' tras ser expulsada. "Me fui con la cabeza alta y porque me salió de los cojones", justificaba el exconcursante. Tras esto, Ángela Portero tomaba la palabra: "Cuando tú saliste, ella tuvo muy buenas palabras hacia ti, con lo cual demuestra la nobleza de su corazón, cosa que tú no estás demostrando hoy".

Antonio Canales le dedica una peineta a Ángela Portero en '¡De viernes!'

El bailaor se defendía diciendo que están representados por el mismo mánager y que la colaboradora no sabe si ha visto o no a Piaget fuera de la casa. "¡Que no hago ningún paripé!", repetía a gritos Canales, que llamaba "pesada" a Ángela Portero cuando esta le reprochaba que a su edad tendría que haber actuado de otro modo.

Antonio Canales celebra su expulsión de 'GH Dúo'

El final de la bronca

, que tú le has puesto la zancadilla", atajaba la periodista. Por su parte, Antonio Canales giraba la cabeza y. "Oye, no. Eso no hace falta. Con educación tratamos a todo el mundo", le reprendía Beatriz Archidona . "Me está llamando falso, hombre ya", se justificaba el invitado.

"No me insultes, que yo no te he insultado. No me llames falso", se dirigía el bailaor a Ángela Portero. "Falso no es insultar, es una realidad que yo percibo", respondía con serenidad la periodista. "Falso es un piropo muy bonito en Telecinco, ¿no?", contestaba él. Para evitar que la situación fuera a mayores, los presentadores cortaban la conversación y cambiaban de tema.