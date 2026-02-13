FormulaTV
Conectar

GALA 6

'GH Dúo' despide a una de las concursantes más polémicas y celebra San Valentín con visitas (y un sin cámaras)

El reality despidió a Raquel Salazar en una gala llena de reencuentros.

'GH Dúo' despide a una de las concursantes más polémicas y celebra San Valentín con visitas (y un sin cámaras)
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Viernes 13 Febrero 2026 12:56 (hace 2 horas)

Programa relacionado

GH Dúo

GH Dúo

GH Dúo

2019 - Act

España

Realities

0,2

Popularidad: #23 de 2.168

  • 6

Posados de los concursantes de 'GH Dúo 4' 8 fotos

Belén Rodríguez, concursante de 'GH Dúo 4' Antonio Canales, concursante de 'GH Dúo 4' John Guts, concursante de 'GH Dúo 4' Anita Williams, concursante de 'GH Dúo 4' Juanpi Vega, Sandra Barrios y Andrea Sabatini, concursantes de 'GH Dúo 4' Juanpi Vega, concursante de 'GH Dúo 4' Andrea Sabatini, concursante de 'GH Dúo 4' Sandra Barrios, concursante de 'GH Dúo 4' Sonia Madoc y Mario Jefferson, concursantes de 'GH Dúo 4' Cristina Piaget y Carlos Lozano, concursantes de 'GH Dúo 4' Manuel González, Anita Williams y Gloria González, concursantes de 'GH Dúo 4' Carmen Borrego, Belén Rodríguez y John Guts, concursantes de 'GH Dúo 4' Raquel Salazar y Antonio Canales, concursantes de 'GH Dúo 4' Raquel Salazar, concursante de 'GH Dúo 4' Carlos Lozano, concursante de 'GH Dúo 4' Cristina Piaget, concursante de 'GH Dúo 4' Mario Jefferson, concursante de 'GH Dúo 4' Sonia Madoc, concursante de 'GH Dúo 4' Carmen Borrego, concursante de 'GH Dúo 4' Manuel González, concursante de 'GH Dúo 4'

"Hoy, GH Dúo celebra San Valentín". Así empezó Jorge Javier Vázquez la sexta gala del programa, donde además de amor y pasión también hubo tensión, emoción y una de las expulsiones más igualadas de la edición. El formato encara así la recta final, acabando con la dinámica de las parejas y los tríos, y convirtiendo a todos los concursantes en rivales directos.

A lo largo de la noche del 12 de febrero los habitantes de la casa de Tres Cantos fueron disfrutando de visitas especiales en honor a San Valentín. Anita Williams no pudo contener las lágrimas al recibir un mensaje de su hijo Thiago, mientras Carlos Lozano hablaba con su hija Luna y Cristina Piaget se reencontraba con su sobrina. Sin duda, uno de los momentos más sorprendentes de la noche lo protagonizó Raquel Salazar, cuando su pareja le propuso matrimonio tras 37 años conviviendo.

Manuel González y Gloria González con sus padres y sus mascotas en &#39;GH Dúo&#39;
Manuel González y Gloria González con sus padres y sus mascotas en 'GH Dúo'
Vídeos FormulaTV

El resto de concursantes también recibieron a familiares. Los hermanos Manuel González y Gloria González gozaron de la compañía de sus padres y sus mascotas, al tiempo que Juanpi Vega se sorprendía con la presencia de su madre. Mientras tanto, Sandra Barrios disfrutaba de una hora sin cámaras con su actual novio, José Luis.

Expulsión definitiva y unas nominaciones que sacuden la edición

Pasaban cuarenta minutos de la media noche cuando Cristina Piaget se convertía en la concursante salvada por la audiencia. Raquel Salazar y Carlos Lozano pasaron a protagonizar uno de los duelos más igualados de la edición. Los porcentajes estuvieron prácticamente empatados hasta el momento de la expulsión, cuando con un 50,9% Raquel se convertía en la nueva expulsada de 'GH Dúo'. Con su salida, la casa pierde a una de las grandes protagonistas de la edición.

Raquel Salazar, nueva expulsada de &#39;GH Dúo&#39;
Raquel Salazar, nueva expulsada de 'GH Dúo'

Tras la expulsión, llegaron las nominaciones que, por primera vez, se realizaban de forma individual. El programa decidió nominar disciplinariamente a Antonio Canales y Cristina Piaget tras sobrepasar los límites en una discusión. Así, el resto de concursantes otorgaron sus puntos y, tras utilizar el poder de la salvación para sí misma, Gloria se convirtió en la única participante que no se expone a la expulsión esta semana. De esta manera, la lista de nominados quedó compuesta por Cristina, Canales, Manuel, Anita, Carlos, Sandra y Juanpi.

Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas