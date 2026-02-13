'GH Dúo' despide a una de las concursantes más polémicas y celebra San Valentín con visitas (y un sin cámaras)

Por Adrián López Carcelén |

"Hoy, GH Dúo celebra San Valentín". Así empezó Jorge Javier Vázquez la sexta gala del programa, donde además de amor y pasión también hubo tensión, emoción y una de las expulsiones más igualadas de la edición. El formato encara así la recta final, acabando con la dinámica de las parejas y los tríos, y convirtiendo a todos los concursantes en rivales directos.

A lo largo de la noche del 12 de febrero los habitantes de la casa de Tres Cantos fueron disfrutando de visitas especiales en honor a San Valentín. Anita Williams no pudo contener las lágrimas al recibir un mensaje de su hijo Thiago, mientras Carlos Lozano hablaba con su hija Luna y Cristina Piaget se reencontraba con su sobrina. Sin duda, uno de los momentos más sorprendentes de la noche lo protagonizó Raquel Salazar, cuando su pareja le propuso matrimonio tras 37 años conviviendo.

Manuel González y Gloria González con sus padres y sus mascotas en 'GH Dúo'

El resto de concursantes también recibieron a familiares. Los hermanos Manuel González y Gloria González gozaron de la compañía de sus padres y sus mascotas, al tiempo que Juanpi Vega se sorprendía con la presencia de su madre. Mientras tanto, Sandra Barrios disfrutaba de una hora sin cámaras con su actual novio, José Luis.

Expulsión definitiva y unas nominaciones que sacuden la edición

Raquel Salazar, nueva expulsada de 'GH Dúo'

Pasaban cuarenta minutos de la media noche cuando. Raquel Salazar y Carlos Lozano pasaron a protagonizar uno de los duelos más igualados de la edición. Los porcentajes estuvieron prácticamente empatados hasta el momento de la expulsión, cuando. Con su salida, la casa pierde a una de las grandes protagonistas de la edición.

Tras la expulsión, llegaron las nominaciones que, por primera vez, se realizaban de forma individual. El programa decidió nominar disciplinariamente a Antonio Canales y Cristina Piaget tras sobrepasar los límites en una discusión. Así, el resto de concursantes otorgaron sus puntos y, tras utilizar el poder de la salvación para sí misma, Gloria se convirtió en la única participante que no se expone a la expulsión esta semana. De esta manera, la lista de nominados quedó compuesta por Cristina, Canales, Manuel, Anita, Carlos, Sandra y Juanpi.