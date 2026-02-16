Programa relacionado
GH Dúo: Cuentas pendientes
2019 - Act
España
Realities Entretenimiento Corazón
Popularidad: #72 de 2.169
- 1
La sexta gala de 'GH Dúo: Cuentas pendientes', emitida el domingo 15 de febrero, estuvo marcada por una drástica sanción impuesta por el programa tras la monumental bronca que se vivió durante el fin de semana. Así lo comunicó Ion Aramendi a los concursantes nada más comenzar la gala: "Por vuestro pésimo comportamiento reiterado, hemos tomado una medida inédita en la historia de GH".
El presentador anunció que se anulaban las nominaciones del pasado jueves y desveló que se iniciaba una nueva votación: "En este momento, todos estáis en peligro de expulsión. Esta noche, uno de vosotros será expulsado y lo va a decidir la audiencia". Los concursantes se dirigieron a la sala de expulsión y, una vez allí, Ion fue comunicando uno por uno quién se salvaba de la expulsión.
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Rosalinda Galán: "El Benidorm Fest 2026 va a ser la Super Bowl española; yo soy la Rihanna flamenca"
- Miranda! (Benidorm Fest): "No queremos sobreensayar ni obsesionarnos para permitirnos una pizca de frescura"
- Mayo (Benidorm Fest 2026): "Si queríamos trabajar con Sergio Jaén, teníamos que prescindir de mi equipo"
- Ku Minerva (Benidorm Fest): "Hay conflicto con el vestuario porque mis expectativas eran altas y no funciona"
- Benidorm Fest 2026: Primeras impresiones de los participantes tras ensayar sobre el escenario
La primera en salvarse fue Gloria, que no pudo contener la emoción al escuchar su nombre. Sandra Barrios, Anita Williams, Juanpi Vega y Carlos Lozano también fueron nombrados por el presentador, asegurando su presencia en la casa al menos hasta el próximo jueves. "Uno de vosotros es el expulsado", dijo Ion a Cristina Piaget, Manuel González y Antonio Canales, los tres concursantes que quedaban. Finalmente, la audiencia decidió que fuera Canales el que abandonase la casa.
Así fue la bronca que desencadenó la sanción
Sin embargo, la tensión saltaría por los aires durante uno de los ensayos para la prueba semanal. Allí, Cristina se enfrentó a Juanpi y a Gloria, teniendo que abandonar la sala para tranquilizarse. A su vuelta, y a pesar de pedir perdón, Manuel y Gloria continuaron con el enfrentamiento. "Para relajarme no tengo que hacer uso de medicamentos como otras personas", dijo Gloria a Cristina. Esto fue la gota que colmó el vaso y desató la furia en una Cristina Piaget que acudió inmediatamente a comunicárselo al súper tras verlo como una falta de respeto.
Nuevas nominaciones
Tras la expulsión de Canales, y debido a la anulación de las nominaciones del jueves 12 de febrero, los concursantes tuvieron que volver a nominar. Tras las votaciones, donde una vez más Carlos Lozano y Cristina Piaget fueron los más votados por sus compañeros, Ion comunicó a los concursantes la lista de nominados. Carlos, Cristina, Sandra, Anita y Williams quedan en manos de la audiencia y pelearán por conseguir continuar en la casa una semana más.