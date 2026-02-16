FormulaTV
Audiencias Frío estreno de 'Top Chef: Dulces y famosos' y 'En tierra lejana', mientras que 'GH Dúo' sube

ALGO INÉDITO

'GH Dúo' sanciona a sus concursantes tras una gran bronca, expulsa a Antonio Canales y elige nuevos nominados

Ion Aramendi comunicó que el programa había adoptado una medida histórica que afectaría a todos los concursantes.

'GH Dúo' sanciona a sus concursantes tras una gran bronca, expulsa a Antonio Canales y elige nuevos nominados
©Mediaset España
Por Adrián López Carcelén Publicado: Lunes 16 Febrero 2026 11:01

La sexta gala de 'GH Dúo: Cuentas pendientes', emitida el domingo 15 de febrero, estuvo marcada por una drástica sanción impuesta por el programa tras la monumental bronca que se vivió durante el fin de semana. Así lo comunicó Ion Aramendi a los concursantes nada más comenzar la gala: "Por vuestro pésimo comportamiento reiterado, hemos tomado una medida inédita en la historia de GH".

El presentador anunció que se anulaban las nominaciones del pasado jueves y desveló que se iniciaba una nueva votación: "En este momento, todos estáis en peligro de expulsión. Esta noche, uno de vosotros será expulsado y lo va a decidir la audiencia". Los concursantes se dirigieron a la sala de expulsión y, una vez allí, Ion fue comunicando uno por uno quién se salvaba de la expulsión.

Ion Aramendi y Cristina Piaget en &#39;GH Dúo: Cuentas pendientes&#39;
Ion Aramendi y Cristina Piaget en 'GH Dúo: Cuentas pendientes'
La primera en salvarse fue Gloria, que no pudo contener la emoción al escuchar su nombre. Sandra Barrios, Anita Williams, Juanpi Vega y Carlos Lozano también fueron nombrados por el presentador, asegurando su presencia en la casa al menos hasta el próximo jueves. "Uno de vosotros es el expulsado", dijo Ion a Cristina Piaget, Manuel González y Antonio Canales, los tres concursantes que quedaban. Finalmente, la audiencia decidió que fuera Canales el que abandonase la casa.

Antonio Canales en &#39;GH Dúo: Cuentas pendientes&#39;
Antonio Canales en 'GH Dúo: Cuentas pendientes'

Así fue la bronca que desencadenó la sanción

Unas latas de Coca-Cola provocaron que la tensión en la casa de Tres Cantos fuese en aumento. Cristina cogió una de estas latas creyendo que eran comunitarias. Esto provocó que el resto de la casa entrase en cólera, dando lugar a una primera gran bronca entre Manuel y Cristina. Durante la noche, Anita Williams y su grupo comenzaron a jugar al "Veo, veo". Las luces de la habitación se encendieron y, a la mañana siguiente, Cristina echó en cara a sus compañeros que no la dejasen dormir.

Sin embargo, la tensión saltaría por los aires durante uno de los ensayos para la prueba semanal. Allí, Cristina se enfrentó a Juanpi y a Gloria, teniendo que abandonar la sala para tranquilizarse. A su vuelta, y a pesar de pedir perdón, Manuel y Gloria continuaron con el enfrentamiento. "Para relajarme no tengo que hacer uso de medicamentos como otras personas", dijo Gloria a Cristina. Esto fue la gota que colmó el vaso y desató la furia en una Cristina Piaget que acudió inmediatamente a comunicárselo al súper tras verlo como una falta de respeto.

Los concursantes de &#39;GH Dúo&#39;
Los concursantes de 'GH Dúo'

Nuevas nominaciones

Tras la expulsión de Canales, y debido a la anulación de las nominaciones del jueves 12 de febrero, los concursantes tuvieron que volver a nominar. Tras las votaciones, donde una vez más Carlos Lozano y Cristina Piaget fueron los más votados por sus compañeros, Ion comunicó a los concursantes la lista de nominados. Carlos, Cristina, Sandra, Anita y Williams quedan en manos de la audiencia y pelearán por conseguir continuar en la casa una semana más.

