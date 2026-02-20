La cuarta edición de 'GH Dúo' vivió en la noche del jueves 19 de febrero la expulsión de la concursante que, hasta ahora, había protagonizado gran parte de las tramas. La audiencia decidió salvar a Anita Williams frente a Cristina Piaget en un duelo que marca el inicio de la recta final del programa.
Hasta el momento, Cristina Piaget había podido con todos los concursantes. Nominada prácticamente desde que pisó la casa por primera vez, la modelo se había salvado de la expulsión semana tras semana. Convertida en la antagonista oficial de la edición, no ha habido concursante con el que Cristina no haya tenido una discusión.
Sin Piaget en la casa, Carlos Lozano se queda solo frente a Anita, Manuel González, Gloria, Juanpi Vega y Sandra Barrios. Con esta expulsión, la séptima gala de 'GH Dúo' marca un punto de inflexión en el devenir del programa, que se prepara para celebrar su gran final. De hecho, el próximo domingo 22 de febrero, el concurso emitirá la gala de salvación y el martes 24 se ha programado un 'especial expulsión'.
El lamento de Jorge Javier tras la expulsión de Piaget
Jorge Javier Vázquez no dudó en expresar su opinión sobre lo que acababa de ocurrir: "Me parece injustísima tu eliminación de 'GH Dúo'. Eres el personaje revelación, sin lugar a dudas, de la edición. Te merecías como mínimo llegar a la final. Gracias por habernos hecho sentir tantas y tan variadas emociones. Hemos pasado gracias a ti por todos los arcos emocionales".
Además, el presentador lanzó un alegato contra aquellos que en un principio dudaron de la validez de Cristina como concursante del reality: "Quiero felicitar a la persona que decidió que eras válida para entrar en 'GH Dúo'. Cuando se publicó que ibas a ser concursante tuve que leer muchos comentarios de "esta quién es". A ver si todos empezamos a tener memoria porque Cristina Piaget es un personaje de ayer, no del pleistoceno".
"Me gusta muchísimo que gente de nuestra edad entre en programas de televisión y conquiste a la audiencia. Porque tenemos una historia detrás, hemos vivido, hemos podido compartir. Por favor, empecemos a valorar a la gente que tiene un pasado, que el pasado es fundamental para atraer a la audiencia. No podemos vivir únicamente del presente, también necesitamos a gente que haya vivido", sentenció Jorge Javier. De hecho, al recibir a la expulsada en plató el presentador reconoció la labor de Cristina: "El reality ha vuelto a nacer, larga vida al reality. Gracias, Cristina Piaget".