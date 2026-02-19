FormulaTV
Telecinco pisa el acelerador con 'GH Dúo' y ya promociona su recta final antes de 'Supervivientes'

Los concursantes se enfrentarán a una gala que recuperará una de las dinámicas más clásicas del formato.

Por Adrián López CarcelénPublicado: Jueves 19 Febrero 2026 12:36 (hace 9 horas)

Programa relacionado

2019 - Act

España

Realities

0,2

Popularidad: #35 de 2.035

  • 6

'Supervivientes' está a la vuelta de la esquina. Telecinco ha decidido que es hora de que 'GH Dúo' arranque su recta final para dar paso a la nueva edición del reality de supervivencia. Lo hará en una nueva gala presentada por Jorge Javier Vázquez, que promete ser una "intensa noche" con la recuperación de los míticos juicios finales.

Los habitantes de la casa de Tres Cantos afrontarán los conflictos que se han abierto durante la convivencia en unos juicios rápidos dirigidos por Pedro Chamorro. Será este jueves 19 de febrero cuando la audiencia pueda declarar, a través de la plataforma de Mediaset Infinity, culpables o inocentes a los siete concursantes que quedan en el programa. Además, para facilitar el veredicto de los espectadores, el programa contará con invitados especiales.

Los concursantes de 'GH Dúo' durante la realización de la prueba semanal
Serán Miguel Frigenti (en el juicio protagonizado por Juanpi Vega y Anita Williams), María Jesús Ruiz (frente a Gloria), Mónica Hoyos (frente a Manuel González), Mara (frente a Sandra Barrios) y Belén Rodríguez (que defenderá a Carlos Lozano y se enfrentará a Manuel), los famosos que ejercerán como testigos durante el juicio. También participarán en la vista familiares y personas del entorno de los protagonistas. Todos ellos intentarán que la audiencia se posicione a favor o en contra de los concursantes en los cargos a los que se enfrentan.

Nominaciones especiales y fin de los privilegios

Además de los juicios, el programa expulsará a uno de los nominados de la semana: Anita, Carlos, Cristina Piaget, Gloria o Sandra. Uno de ellos abandonará el programa en una noche en la que se cerrará de forma definitiva la suite. Se acabaron los privilegios: todos los habitantes de la casa convivirán juntos sin espacios diferenciados.

Antonio Canales fue el último expulsado de 'GH Dúo'

Para cerrar la gala, los concursantes se enfrentarán a una ronda de nominaciones especiales. Asimismo, se recibirá a Antonio Canales en plató tras la expulsión el domingo 15 de febrero y se vivirá la actuación en directo de Adexe & Nau. Comienza así la fase final de la cuarta edición de 'GH Dúo', que pasará el testigo a 'Supervivientes 2026' como la gran apuesta de la cadena.

