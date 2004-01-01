Fernando S. Palenzuela |

La quinta gala de 'GH Dúo' volvió a contar con una doble expulsión. En primer lugar, se resolvió la nominación que estaba pendiente y, tras un duelo entre Antonio Canales y Sonia Madoc, la cantante fue la elegida por la audiencia para abandonar el programa. Tras ella, se abrieron las votaciones para todos, donde Juanpi y Andrea vivieron el último duelo de la noche que se saldó con la expulsión del italiano.

Una de las sorpresas de la noche vino de la mano de Belén Rodríguez. 'GH Dúo' contó de nuevo con la exconcursante para agitar más la convivencia, ya que tenía que designar a tres compañeros para que fueran los sirvientes y asignarles, por tanto, las tareas que le pida el resto de la casa. Ella eligió a Antonio Canales, Manuel González y Raquel Salazar y un enfrentamiento con esta última motivó que la concursante quisiera abandonar la casa.

Por último, Jorge Javier Vázquez le echó la bronca a los concursantes por las faltas de respeto que tienen durante sus enfrentamientos. Sin embargo, Sandra Barrios se sintió muy molesta con el presentador porque dijo que debían respetar a Carlos Lozano por su amplia trayectoria televisiva. La concursante reprobó estas palabras que dieron a entender que ellos se merecían menos respeto.