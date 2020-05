Ana Rosa Quintana: "Isabel Díaz Ayuso está sufriendo una campaña brutal, responsabilizándola de muertes"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido duramente criticada por la portada que este domingo 10 de mayo protagonizó en el diario El Mundo. La política concedió una entrevista a dicho periódico que vino acompañada de una surrealista sesión de fotos en las que la veíamos con un semblante serio y vestida de luto. Unas instantáneas que no tardaron en convertirse en carne de memes en redes sociales y que recibieron muchas críticas, tanto en redes como en medios digitales. Pues bien, de ello se ha hablado en 'El programa de Ana Rosa' este lunes 11 de mayo, espacio en el que su presentadora no ha dudado en criticar la sesión elegido por Ayuso para la publicación.

"No sé si es un error de comunicación o no lo sé, yo os digo que a mí no me ha gustado", ha afirmado tajante la periodista. Por su parte, el tertuliano Eduardo Inda considera que estas fotos "son una cagada" y se suman al error de las criticas imágenes de Pablo Casado frente al espejo de un baño. "Fue peor el remedio que la enfermedad", ha añadido, mientras que Verónica Fumanal se ha mostrado convencida que todo forma parte de una gran maniobra de distracción. Pero la cosa no ha quedado ahí y es que paralelamente, Ana Rosa sí ha querido defender a la política popular de todo lo que se está hablando de ella en los últimos días. Quintana está sumamente convencida que "Ayuso está sufriendo una campaña brutal y no se puede permitir que se haga una campaña en la que la responsabilicen de tantas muertes".

El criticado speech de Ana Rosa

Paralelamente a este momento, la presentadora se ha viralizado en redes sociales por un contundente discurso inicial en el que ha dado su particular punto de vista a esta crisis y no ha estado exento de críticas. "A partir de hoy, en España, unos ciudadanos serán un poco más libres que otros. La mitad podrá reunirse con sus familias y con sus amigos. Podrán ir a terrazas, desplazarse en coche a otros municipios de su provincia, ir a segundas viviendas o despedirse de los suyos en velatorios. Ahora somos un país donde hay dos clases de ciudadanos: compatriotas clasificados en números, unos números que no tenemos claros. Queremos también una desescalada hacia la verdad y la transparencia. ¿Quienes son los expertos que deciden sobre nuestras vidas? ¿Dónde están los informes que nos han divididos en dos clases de personas? ¿Cuál es la verdadera cifra de fallecidos y contagiados? ¿Qué criterios se están siguiendo a la hora de hacer los test? Si algo merecen los españoles es conocer la verdad porque la libertad conlleva responsabilidad. Hemos demostrado nuestro civismo, un civismo modélico que no tiene nada que envidiar al de los alemanes, os portugueses los franceses. Orwell describió en su novela "1984" una sociedad a la que se le racionaba la información, controlada por unos guardianes desconocidos que practicaban la vigilancia masiva de sus ciudadanos. No queremos que esa ficción se haga realidad. No podemos estar encerrados a perpetuidad, encerrados por unos centinelas anónimos, a los que no conocemos. Debemos salir de este encierro domiciliario, recuperar nuestra libertad cuando todo esté bien"

Ayuso también responde a las fotos

En cuanto a la polémica de las fotos, también defender la propia Ayuso. Lo ha hecho en una extensa entrevista en el espacio radiofónico 'Más de uno' que Carlos Alsina conduce en Onda Cero. Esta ha confesado que "cuando hacía las fotos del reportaje que salió ayer no estaba muy cómoda, pero había sido un día largo, una semana dura y no reparé en más. Estaba deseando irme a casa". Pese a ello, se ha mostrado tranquila y nada preocupada por esa polémica. Esta ha afirmado que "ahora mismo estoy a otras cosas. Estoy luchando por la vida y la salud de los ciudadanos, y por el paso adelante que nos hace falta para reactivar la economía" y se ha mostrado convencida en que Madrid debe saltar de fase lo antes posible: "Eternamente no podemos estar en casa. Si nos quedáramos siempre ya no habría contagios, pero ahora necesitamos responsabilidad".

El lapsus de Ayuso

Además, la política ha avanzado que "estamos estudiando que las mascarillas sean obligatorias en todos los espacios públicos" y ha defendido la compra de material sanitario que se está haciendo en el territorio que ella dirige. "Hemos comprado toneladas de material sanitario para todos. Las compras fueron muy complicadas, pero todo ha sido sufragado por la Comunidad de Madrid", ha explicado. Por último, Ayuso ha protagonizado además un surrealista momento, también en esta entrevista, al mostrarse convencida que la 'd' de COVID-19 es "por el mes de diciembre". "Por eso se llama COVID-19, coronavirus diciembre 19, este virus estaba desde diciembre del 19 campando a sus anchas por todas partes", ha afirmado, algo que evidentemente no es cierto ya que esa 'd' corresponde a la palabra 'disease' (enfermedad en inglés).