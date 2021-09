Antonio Resines se opone a la Oficina del Español de Toni Cantó: "Es una demencia"

La presentación de la Oficina del Español ha sido uno de los eventos más comentados de la semana. Cuando se anunció que Toni Cantó, que apoyó a Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones madrileñas, se pondría al frente de este organismo, no tardaron en surgir voces contrarias que tachaban de "chiringuito" a esta iniciativa. Unos meses después, el anuncio de las primeras iniciativas de la oficina ha vuelto a despertar a sus detractores, entre los que se encuentra Antonio Resines.

Antonio Resines en 'laSexta noche'

El veterano actor pasó por el plató de 'laSexta noche' para convertirse en el primer entrevistado de Jorge Sanz, que estrenaba sección en el programa de Atresmedia. Aunque el tono de la conversación tendió más hacia el humor, cuando José Yélamo, el sucesor de Iñaki López, sacó a relucir el tema de la Oficina del Español, Resines definió este ente como "una chorrada, una demencia como una catedral".

Esa opinión no fue compartida por Sanz, que se mostraba abierto a que Cantó desarrollara su carrera política: "La política es, y debería ser, cosa de todos. Todo el mundo tiene derecho a entrar en política, aunque no sea santo de mi devoción. Tenemos el Instituto Cervantes, la RAE y, ahora, a Toni Cantó, así que el español va a crecer mucho". Ante esa última apreciación, Resines sí que tuvo que reírse: "No veo la comparación entre la RAE, el Instituto Cervantes y Toni Cantó".

Celebrando la hispanidad

Una de las primeras propuestas con las que la Oficina del Español tratará de justificar su existencia será el festival Hispanidad, que pretende convertirse en una cita anual con la que celebrar la cultura hispana. En su primera edición, que se celebrará entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre, este certamen contará con docenas de variadas actividades en la capital, desde un concierto de Ana Mena, Omar Montes y Yotuel Romero hasta una corrida de toros en Las Ventas.