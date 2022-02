Antes de contagiarse de coronavirus, Antonio Resines viajó a Costa Rica junto a Jesús Calleja para grabar una nueva aventura de 'Planeta Calleja'. Aunque el actor aceptó el reto de tirarse en tirolina, no quiso hacer rápel por una cascada. Sin embargo, aunque no quiso decirlo en un primer momento, los micrófonos recogieron su conversación con su mujer, Ana Pérez-Lorente.

Jesús Calleja y Antonio Resines, en 'Planeta Calleja'

Resines se retiraba por unos instantes, momento que aprovechó para comentar a escondidas con su mujer la problemática que le suponía hacer rápel. El actor le explicaba cuál era el reto que Calleja le proponía: "Hay que tirarse de una cascada para abajo. Yo no me voy a tirar de 50 metros", le decía. "Lo que tienes que hacer es ir a la cascada, mirar y, una vez arriba, le dices a Jesús la verdad", le aconsejaba ella.

A su vuelta, Resines intentó hacer como si nada, pero era demasiado tarde. "Que tienes un micro, pareces nuevo dedicándote a la profesión", le decía Calleja tras informarle de que lo habían escuchado todo. "Si tú ves que no puedes, no seas tan 'buenín' y dímelo a mí, pero no hace falta que vayas con el miedo, que ni habrás dormido por la noche para contárselo a tu mujer", le explicaba.

Su primera aparición tras ser dado de alta

La misma noche de la emisión de 'Planeta Calleja', 'El hormiguero' conseguía la primera aparición del actor tras ser dado de alta. Resines entró por videollamada y contó que pensaba que "habían pasado cinco días, como un pequeño desmayo". El de Torrelavega actualizó cómo se encuentra actualmente: "Tengo una atrofia del 80%, no tengo músculos", confirmó. Además, aprovechó para hacer un alegato en favor de la sanidad pública: "Esto es una cosa muy seria, que todo el mundo se vacune y se lo tome en serio", pedía.