El próximo día 14 de febrero no es sólo San Valentín, también un día importante para los espectadores de la televisión en abierto. Y es que ese día se produce un nuevo "apagón" en la Televisión Digital Terrestre, que afecta a todos los canales con emisión en calidad estándar o SD. Tras ser publicado en el BOE en 2019 con fecha límite para el 1 de enero de 2023, el Gobierno finalmente prorrogó la transición al 14 de febrero de 2024.

¿Qué sucede el 14 de febrero de 2024?

Las que ya emitían en HD como La 1, La 2, Antena 3, Telecinco, Cuatro o laSexta: Estas cadenas contaban con dos señales, una en SD y otra en HD. La señal en SD desaparecerá y quedará sólo la emisión en HD. Si en el número de tu mando tenías colocada una en SD en lugar de la HD tendrás que cambiar el orden de los canales.

Las que sólo emitían en SD como Nova, Neox, Mega, FDF, Divinity, Energy, BeMad, Paramount, DKiss, DMax, Ten o Trece: En este caso todas estas cadenas dejarán de emitir en SD para emitir automáticamente en HD. Algunas se han adelantado y ya lo han ido haciendo estas semanas.

¿Por qué?

Ese día, para sólo poder emitir en alta definición o HD, ya sea en 720p o 1080p. Afectará a las cadenas de dos maneras:

El cambio forma parte de una estrategia para optimizar el uso de espectro radioeléctrico. La calidad SD de la televisión cada vez tiene menos demanda y ocupa parte del espectro que, cuando se produzca el apagón, se irá liberando para la utilización de nuevas tecnologías, como las redes móviles 5G o los canales en 4K.

¿Tengo que volver a resintonizar?

Aunque la mayoría de canales mantendrán su actual frecuencia, en especial los que sólo emiten en SD que pasarán a emitir en HD en la misma frecuencia, algunos como Clan TVE sí que cambiarán de frecuencia, por lo que una resintonización no será obligatoria pero sí recomendable.

¿Tengo que volver a ordenar canales?

Como sucede en el anterior punto, la mayoría de canales se mantendrá en su frecuencia actual, por lo que seguirá en el botón del mando donde los tengas configurados. Además de Clan TVE, si tenías en tu mando algún canal SD asociado a un número de los que emitían tanto en HD como SD, será necesario que cambies la señal asociada al número.

¿Desaparecerá algún canal?

No, todos los canales que emiten en SD pasarán a emitir en HD automáticamente.

¿Llegará algún canal nuevo?

Sí, el 7 de febrero RTVE lanza La 1 UHD, el canal con las emisiones de La 1 en calidad 4K.

Mi televisión no es HD, ¿qué tengo que hacer?

Para poder sintonizar los nuevos canales en HD es fundamental disponer de un sintonizador TDT HD. Si tu televisor es HD, verás los canales en alta definición. Si el televisor no es HD, el receptor TDT HD se encargará de convertir los canales a calidad estándar.

¿Tengo que cambiar de receptor TDT?

En función de si dispones de un receptor TDT HD o no, es posible que necesites cambiar de receptor. De igual modo, si tienes un televisor SD y quieres ver los canales en HD, también necesitarás una televisión nueva, aunque no será obligatorio, ya que los receptores TDT HD convierten la señal a SD si la televisión no lo soporta. Como norma general, todos los aparatos vendidos desde 2008 deberían ser compatibles. Antes de esa fecha sí podía encontrarse en el mercado televisores HD que no incluían sintonizador TDT HD.

En concreto, el sintonizador TDT HD debe soportar el estándar DVB-T con los códecs H.264 y MPEG-4 AVC. Si vas a comprar uno nuevo, asegúrate la máxima compatibilidad de cara al futuro soportando también DVB-T2 y los códecs H.265, aunque por el momento en España no será necesario. A modo de resumen, las diferentes casuísticas serían estas:

Televisión SD y decodificador TDT SD: necesitas cambiar de decodificador a uno TDT HD, aunque sólo verás los canales en calidad SD.

necesitas cambiar de decodificador a uno TDT HD, aunque sólo verás los canales en calidad SD. Televisión HD y decodificador TDT SD: necesitas cambiar de decodificador a uno TDT HD, y verás los canales en alta definición.

necesitas cambiar de decodificador a uno TDT HD, y verás los canales en alta definición. Televisión SD y decodificador TDT HD: no necesitas cambiar nada, mantendrás la calidad de imagen actual.

no necesitas cambiar nada, mantendrás la calidad de imagen actual. Televisión HD y decodificador TDT HD: no necesitas cambiar nada, comenzarás a ver todos los canales en HD.

¿Tengo que cambiar la antena de la comunidad para ver los canales en HD?

Por lo general no. Necesitas que la antena de tu comunidad esté adaptada a las frecuencias de la TDT e incluya filtros para el 4G y 5G, algo que ya fue obligatorio en la anterior apagón, por lo que en este caso no deberías hacer nada.

¿Qué necesito para ver La 1 UHD?

Aunque la mayoría de personas no necesitará realizar ningún cambio importante con este apagón de febrero de 2024, otra cosa será para los que deseen sintonizar el nuevo canal de La 1 en 4K. En este caso, además de disponer de un televisor que acepte esta resolución, será necesario disponer de un decodificador TDT 4K que soporte DVB-T2 y H.265. Lo normal es que todos los televisores 4K ya los incluyan de serie, pero si por lo que fuera tu modelo no dispone de él, tendrás que hacer el cambio.

¿Tengo que cambiar la antena de la comunidad para ver los canales en 4K?

Aquí, a diferencia de la HD cuando la antena ya quedó preparada para los nuevos canales en anterior apagón, sí es posible que tengas que adaptar tu antena para recibir los canales en 4K. En concreto, la antena debe ser compatible con la sincronización multicanal, así como incluir un multiplexor y amplificador para las frecuencias en las que emita el nuevo canal La 1 4K en tu zona.

¿Cuánto cuesta un sintonizador TDT HD?

La mayoría de modelos rondan los 30 euros. Puedes comprar este de Edison en formato receptor o este otro en formato adaptador o llave mucho más compacto.