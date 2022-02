Aplauden el talento de Cristina Ramos, pero su canción para 'Una voce per San Marino' no convence

La carrera hacia el Festival de Eurovisión 2022 ha comenzado y son muchos los países que ya han elegido la canción que les representará en el festival. Es el caso de San Marino, que llevó a cabo la preselección 'Una voce per San Marino' para elegir la voz que les defenderá durante la edición.

En España, todos los focos estaban puestos en Cristina Ramos, ganadora de la primera edición de Got Talent España y la séptima edición de 'La Voz México'. La canaria defendió el tema "Heartless Game", una canción rompedora con toques líricos que demuestran su increíble voz, pero que no consiguió convencer al jurado allí presente, decantándose por otras propuestas como Ivana Spagna o Achille Lauro, que consiguió hacerse con la victoria.

Son muchos los que quisieron ver el papel de Ramos en el microestado, despertando la curiosidad por saber cómo era la canción y cómo la defendía. Por supuesto, tampoco faltaron los comentarios en redes sociales como Twitter, que expresaron su cariño por la canaria, así como algunos memes sobre sus notas altas desde un tono amable.

No entiendo nada!! Que Cristina Ramos no está entre los tres primeros???? #EuroTEN

Pues a mí la canción de Cristina Ramos me parece una pasada. Decir que "grita" es no tener ni idea de música. ¿Alterna el lírico con el belting? Sí, pero eso no es gritar. ¿Que no os gusta? Estupendo, pero no insultéis a la música llamando gritos a las notas altas ???????????? #EuroTEN