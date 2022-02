La carrera de muchos países por hacerse con el preciado micrófono de cristal durante el Festival de Eurovisión 2022 está provocando que las diferentes cadenas estatales pongan toda la carne en el asador. Sin embargo, los españoles nos hemos llevado una inesperada sorpresa cuando 'Una voce per San Marino' ha confirmado a Cristina Ramos como una de sus candidatas a abanderar el enclave.

Cristina Ramos, candidata de 'Una voce per San Marino'

Senhit, la intérprete de "Adrenalina" en Eurovisión 2021, será la encargada de ponerse al frente de la preselección y presentar a los diez candidatos que buscan llevarse el billete hacia Turín. Cabe destacar que esta retransmisión podrá seguirse en España a través de Ten. Curiosamente, nuestra Cristina Ramos compartirá escenario con Achille Lauro, quien intentó abanderar a Italia a través del Festival de San Remo 2022 con su tema "Domenica".

La natural de Canarias se dio a conocer al gran público tras su participación en 'Got Talent España' y su posterior victoria durante la primera edición. Asimismo, puso rumbo a México dos años después para ganar el trofeo de 'La Voz', además de haber viajado a China para coger el micrófono en 'World's Got Talent'. Ya en 2020, Ramos formó parte del casting de 'Tu cara me suena 8', donde terminó haciéndose con la medalla de bronce.

Bienvenidos a "Españavisión"

El talento español parece gustar cada vez más fuera de nuestras fronteras. Cristina Ramos no ha sido el único rostro de la industria musical patria en intentar llegar a Turín con otra bandera; de hecho, Ana Mena dio un paso más en su carrera al viajar a la preselección italiana. La intérprete de "Música ligera" no logró pasar de la decimonovena posición. Asimismo, Portugal parece haber quedado prendado de las Tanxugueiras tras su participación en el Benidorm Fest. ¿Llegarán a buscar un hueco entre los participantes del Festival da Cançao?