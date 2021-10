'Mr. Corman' no tendrá segunda temporada. Hace apenas unas horas que Apple TV+ estrenó "The Big Picture", el décimo y último episodio de la primera temporada de la comedia dramática (o drama con leves toques de comedia) creada, producida, dirigida y protagonizada por el actor Joseph Gordon-Levitt, pero parece que no necesita esperar más para anunciar que la ficción no continuará.

Joseph Gordon-Levitt en 'Mr. Corman'

Gordon-Levitt, que dirigió ocho de los diez episodios de 'Mr. Corman' y escribió gran parte de sus guiones, interpreta a un maestro de primaria deprimido que empieza a sufrir ataques de ansiedad después de una dura ruptura que no acaba de superar y de darse cuenta de que probablemente jamás logrará alcanzar su sueño de triunfar en el mundo de la música. Su reparto también incluye a Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward y Héctor Hernández.

Con esta cancelación, 'Mr. Corman' se convierte en la segunda serie que el servicio de streaming propiedad de la compañía tecnológica de Cupertino ha finiquitado tras tan sólo una temporada en sus escasos dos años de vida. La primera fue 'Little Voice', el drama musical escrito por la cantante Sara Bareilles y co-producido nada menos que por J.J. Abrams. No obstante, parece que la plataforma está siguiendo una estrategia bastante conservadora que consiste en renovarlo prácticamente todo aunque, eso sí, sin demasiadas prisas.

Esta noticia, sin embargo, no va a impedir que Gordon-Levitt continúe trabajando con Apple. Sin ir más lejos, el actor produce y pone voz a uno de los personajes principales de 'Wolfboy and the Everything Factory', una serie infantil de animación que la plataforma estrenó toda su primera temporada hace apenas una semana. La ficción, protagonizada por Kassian Akhtar, un chico que descubre un extraño reino en el centro de la Tierra en el que habitan seres fantásticos que crean cosas para el mundo de arriba.

Un final de año lleno de estrenos

En lo que queda de 2021, Apple TV+ tiene previsto estrenar una lista bastante extensa de estrenos, entre los que destacan el documental de Todd Haynes "The Velvet Underground" (15 de octubre), la serie de ciencia ficción de Simon Kinberg y David Weil 'Invasión' (22 de octubre), la serie documental deportiva 'Swagger' de la estrella de la NBA Kevin Durant y Reggie Rock Bythewood (29 de octubre), la película de Tom Hanks "Finch" (5 de noviembre), la tercera y última temporada de 'Dickinson' (5 de noviembre), la comedia dramática protagonizada por Will Ferrell y Paul Rudd 'The Shrink Next Door' (2 de noviembre), y la nueva película de Mahershala Ali, "Swan Song" (17 de diciembre).