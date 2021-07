Apple TV+ nos atrapa en 'Schmigadoon!', su carta de amor al género musical

Mientras las butacas de Broadway acumulaban polvo, Apple consiguió crear una burbuja de esperanza y disfrute en las entrañas de Vancouver. En ese fantástico rincón, ajeno a las inclemencias de la pandemia de coronavirus, se grabó 'Schmigadoon!' a lo largo del pasado otoño, y el resultado de aquel esfuerzo desembarca ahora en Apple TV+ con una audaz serie de seis episodios que es todo un homenaje a la época dorada de los musicales.

Los vecinos de Schmigadoon nos dan la bienvenida

Josh y Melissa atraviesan su peor crisis tras años de relación, por lo que deciden emprender una aventura por el bosque para tratar de estrechar lazos. Un plan abocado al fracaso que da un giro total cuando, al cruzar un puente bajo un inclemente aguacero, aparecen en un paraje idílico, de vivos verdes resaltados por una generosa luz solar. Sin embargo, antes de poder apreciar tanta belleza, se ven inmersos en el musical en el que habitan los ciudadanos de Schmigadoon, este peculiar pueblo del que les resultará imposible escapar a no ser que encuentren el amor verdadero.

"Tuve la idea hace unos veinte años y no sabía qué hacer con ella. Parecía demasiado grande para una película y no tenía claro que fuera a funcionar sobre el escenario, así que la dejé de lado", nos reconoce Cinco Paul, cocreador de la serie junto a Ken Daurio y compositor de las canciones que entona el elenco. Tras guardar la idea en un cajón, Paul y Daurio se fueron consolidando en el terreno de la animación gracias a los guiones de "Gru, mi villano favorito", "Mascotas" y otras colaboraciones con Illumination, Con tantos éxitos a sus espaldas, el tándem decidió pasar página y saltar al mayor caldero creativo de la industria: el mundo de las series en streaming.

"Tuve una reunión con Andrew Singer, de Broadway Video, la productora de Lorne Michaels [creador de 'Saturday Night Live']. Mencionó que querían hacer algo musical y se me abrió el cielo", recuerda Paul, que no pudo evitar acordarse de aquel guion que fue incapaz de sacar adelante dos décadas antes. Al reformular la idea y poner a una pareja como protagonista, dio con la clave para reconducir el proyecto hacia la pequeña pantalla y empezar a atraer estrellas a su órbita.

Cecily Strong y Keegan-Michael Key están atrapados en Schmigadoon

Amor y odio en Broadway

El denominador común dentro del equipo de 'Schmigadoon!' es la pasión por los musicales. El propio Paul es un absoluto fanático del género y un enamorado de referentes del mismo como "Sweeney Todd", "Guys and Dolls" y "West Side Story", y su profundo conocimiento de la materia queda reflejado en sus libretos. Por lo tanto, no es de extrañar que esa fascinación atrajera a estrellas como Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Aaron Tveit, Jane Krakowski o Ann Harada, que están acostumbrados a moverse por las tablas de Broadway. "Es el mejor reparto de una serie en la historia de la humanidad", asegura Paul con bastante razón, ya que el póster también incluye los nombres de Dove Cameron, Martin Short, Fred Armisen y de los protagonistas, Cecily Strong y Keegan-Michael Key.

La excepción que confirma esa pasión es Barry Sonnenfeld, el director que tomó las riendas del proyecto tras haber dejado su impronta en televisión con su labor en 'Pushing Daisies' y 'Una serie de catastróficas desdichas'. "No soy fan de los musicales", confiesa sin reparos el cineasta, que, a pesar de esa animadversión, encontró una mina creativa que explotar: "Me encanta construir mundos con elementos reales pero que tengan cosas únicas. Lo que me atrajo de 'Schmigadoon!' es que pude estilizar este mundo en un plató donde lo podía controlar todo. Me encantó la experiencia, el trabajo con los coreógrafos, el reparto y los bailarines".

Y tanto le ha gustado esta incursión en los musicales que ha reafirmado aún más su postura con respecto al panorama audiovisual, donde empezó a despuntar en los noventa con "La familia Addams" o "Men in Black". "No hay nada mejor que la televisión en streaming. Los guiones son mejores, tienes más horas para crear una historia mayor y la presión es diferente. Cuando haces una película estás trabajando en ella durante un año y al estrenarse te das cuenta de que eres un director pésimo, pero en una serie como esta puedes tener un episodio maravilloso y otro que juegue en servicio de la trama pero que funcione bien. Tienes más oportunidades de acertar".

Josh se rinde ante los encantos de Betsy (Dove Cameron)

Mundo alternativo

Por muy encantador que parezca todo lo que rodea a 'Schmigadoon!', el equipo de la serie tampoco se libró de la anormalidad impuesta por el coronavirus. "Lo más desafiante fue la pandemia y el sentirnos suficientemente seguros como para hacer la serie. Ha sido como hacer algo mágico en medio de todo esto", comenta Strong, que fue la primera actriz en vincularse al proyecto y una de las implicadas en las reuniones por Zoom que sirvieron como preparación del rodaje. Los encuentros virtuales despertaron un cierto aire de extrañeza, pero cuando llegó el momento de ensayar y rodar en el set, todo encajó. "Sabíamos lo que teníamos que hacer, así que cuando encontramos el tono correcto despegamos y supimos cómo comunicarnos", añade Cameron.

Sonnenfeld fue capaz de gestionar esta situación tan atípica sin darle demasiada importancia. "Siempre tengo miedo, independientemente de la pandemia. Ser optimista no tiene nada bueno, porque si eres pesimista nunca te van a decepcionar", reconoce el director, que, contra todo pronóstico, no tuvo que hacer frente a ningún brote y consiguió culminar el rodaje un día antes de lo esperado: "Fue un auténtico desafío, pero no me preocupé más de lo que suelo habitualmente".

Danny (Aaron Tveit) es la tentación de Melissa

Desde el corazón

Afortunadamente, la pandemia no se interpuso en el camino de 'Schmigadoon!', que ha sido un oasis para su reparto. "Ha sido muy especial poder hacer un musical mientras la industria teatral se encontraba paralizada", afirma con entusiasmo Tveit. Con una dilatada carrera a las espaldas, el actor, que en estos momentos está nominado al Tony por "Moulin Rouge!", sabe qué teclas pulsar para encandilar al público, y 'Schmigadoon!' también tiene ese poder: "El truco de la serie es emparejar personajes unidimensionales con una mentalidad moderna y sarcástica. Todos los habitantes actúan con convicción, sin cinismo ni sarcasmo, y de ahí nace la comedia".

La ficción de Apple TV+ presume de una inocencia muy inusual en una televisión repleta de relatos lúgubres y retorcidos, de los que se desmarca sin sacrificar su mordacidad. "'Schmigadoon!' es consciente de lo disparatados que podían ser los musicales de la era dorada en algunos sentidos y no tiene reparos a la hora de reírse de ellos, pero al mismo tiempo es una carta de amor al género", analiza Harada, cuya ambición es que la serie alcance a todo tipo de públicos: "Espero que seamos embajadores de Broadway, que sirva para atraer a quienes que no le interesen los musicales".

Dentro de esa categoría de escépticos se encuentra Sonnenfeld, que ha prestado su mirada de forastero del género a la vez que se ha empapado de su rica cultura para celebrarla. "Nunca sentí que estuviera haciendo una parodia. Era importante abrazar el tono y comprender que era algo único y no una copia", sentencia el cineasta, que reconoce haber caído en las redes de 'Schmigadoon!' como te sucederá a ti: "Descubrí que no odiaba los musicales tanto como pensaba".