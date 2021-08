Apple TV+ nos tiene acostumbrados a renovar sus series originales con antelación, ya sea antes incluso de lanzarlas o al término de sus temporadas. De hecho, la mayoría de sus producciones se han ganado esa muestra de confianza, pero alguna que otra se ha perdido por el camino. Una de las pocas ficciones que han quedado en el limbo ha sido 'Little Voice', que se estrenó en julio del año pasado y cuyo destino se ha mantenido en el aire hasta ahora.

'Physical' y 'Little Voice'

Tanto tiempo después, por fin sabemos que la serie producida por J.J. Abrams, Sara Bareilles y Jessie Nelson ha sido cancelada por Apple, como indica Deadline. Ambientada en la escena musical neoyorkina, esta dramedia romántica seguía los pasos de una joven que trataba de encontrar su voz y su identidad. Sin embargo, ese viaje no ha terminado de conquistar al público y a los ejecutivos de la compañía, que han decidido no encargar una segunda tanda de episodios.

La que sí se ha ganado ese privilegio ha sido 'Physical', que imita a 'La costa de los mosquitos' y consigue luz verde para su segunda temporada justo en la semana del final de la primera. Por lo tanto, la oscura comedia liderada por Rose Byrne volverá en el futuro para avanzar en su transformación de dócil ama de casa a responsable de todo un imperio basado en el aerobic.

Salida de Broadway

Para cerrar una jornada plagada de novedades, Apple ha anunciado que el lanzamiento de la versión filmada de "Come From Away", el musical ganador del premio Tony, tendrá lugar el 10 de septiembre. El director de la producción original, Christopher Ashley, realizó esta cinta, que llega en el momento más propicio, ya que su trama gira en torno a una comunidad canadiense que quedó marcada por lo sucedido el 11 de septiembre de 2001.