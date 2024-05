Por Alejandro Burrueco Marín |

Arantxa del Sol se sumaba a la lista de personas vetadas por Telecinco tras la pasada gala de 'Supervivientes' del 12 de mayo, en la que reveló que durante su discusión con Ángel Cristo llegó a agredirle físicamente con una "colleja". Cuando se supo esta información, empezó a circular por la red social X unas presuntas declaraciones de la exconcursante: "Me han utilizado, para generar el morbo de 'que lo cuente' y cuando he sido utilizada y exprimida ya no les sirvo".

Arantxa del Sol desmiente las declaraciones falsas en su cuenta de Instagram

Sin embargo, la propia Arantxa del Sol ha desmentido en su cuenta de Instagram que esas declaraciones le pertenezcan: "". La expresentadora de televisión informa en el mismo mensaje de que está investigando para tomar las medidas correspondientes, agradeciendo también a sus seguidores por el apoyo recibido.

Su respuesta a la conversación manipulada se ha convertido en su primera declaración acerca del veto después de que se diera a conocer la noticia el lunes. Durante la gala, la agresión de Arantxa del Sol pasaba como una anécdota que sorprendía tanto a la presentadora Sandra Barneda como a la audiencia. No obstante, fue al día siguiente cuando el peso de la responsabilidad caía sobre la exconcursante con el comunicado de Mediaset.

La larga lista de los vetos de Telecinco

Arantxa del Sol no es la primera que recibe el castigo de Telecinco de caer en su lista de vetados, que no solo significa que no volverá a ser invitada a los programas de la cadena, sino que tampoco se podrá hablar de ella. Las consecuencias de aparecer en esta lista parecen estar suavizándose, ya que Sofía Suescun, vetada desde 2021, parece haber llegado a un acuerdo con la cadena tras la participación de su pareja Kiko Jiménez en la actual edición de 'Supervivientes'.