'Supervivientes' ceba un evento "muy especial": ¿visitará Sofía Suescun a Kiko Jiménez?

Sandra Barneda anunció en la última gala de 'Supervivientes' que el próximo martes 14 de mayo durante la emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie' se volverá a realizar la prueba de la noria infernal, pero esta vez ocurrirá algo especial relacionado con ella, traerá consigo una visita "muy pedida", tal y como informa el programa por redes sociales. Los seguidores del reality enseguida han empezado a atar cabos y uno de los nombres que más se ajusta a esas escuetas pistas es el de Sofía Suescun. La exconcursante y ganadora de 'Supervivientes 2018' es pareja de Kiko Jiménez, actual concursante, y tenía el récord de aguante en dicha prueba con un total de 10:47 minutos, cuando venció a Logan Sampedro.

Kiko Jiménez en 'Supervivientes 2024'

No obstante, en esta edición su novio ha duplicado su marca venciendo a Pedro García Aguado manteniéndose en la noria durante 20:24 minutos., añadiendo un tramo bajo el agua que incorpora la apnea. Aun así, no le quitaba el mérito de su victoria a Jiménez: "Dicho y hecho, eres el mejor".

Si Sofía Suescun se convierte finalmente en la visita sorpresa, será la primera vez que vuelva a un programa de Mediaset tras su veto en 2021. Ya se produjo un moderado acercamiento de Suescun con la cadena al permitir que enviara un vídeo mostrándole su apoyo a su pareja: "Mucha suerte, mi vida, te amo con locura". Con el clip Telecinco no corría el riesgo de lo que pudiese decir la influencer en pleno directo, puesto que están en conflicto desde que le cancelaron el programa que presentaba, 'Supervivientes: Una aventura extrema'.

Sofía Suescun sí quiere volver

Pese al veto que tiene Mediaset sobre Suescun, su entorno sigue teniendo cabida en sus programas. No solo su novio participa en el reality de supervivencia, sino que su madre, Maite Galdeano, es la defensora de Kiko Jiménez en las galas. Además, la propia influencer no muestra ningún tipo de tabú al hablar del programa, aunque sirva a modo de publicidad por su elevado número de seguidores. De hecho, Galdeano confirmó que su hija no tenía inconveniente en volver cuando Sandra Barneda le planteó la posibilidad en una de las galas: "No sé, Sandra. Ya sabes lo que pasó... Pero ella estaría encantada, claro que sí".