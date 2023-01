Por Beatriz Prieto |

A menos de dos semanas de que arranque oficialmente el Benidorm Fest, ha salido a la luz la votación del jurado de RTVE que eligió a los participantes y sus temas para la preselección de Eurovisión 2023. Una clasificación que lideró Aritz Aren con su "Flamenco", mientras que las canciones "Que esclati tot" y "Quiero y duelo", los temas de Siderland y Karmento, ocuparon los dos últimos puestos.

Todos los participantes del Benidorm Fest 2023

Según ha revelado Maldita.es gracias a la ley de transparencia, el acta del jurado recoge que Aritz obtuvo la mejor puntuación de la votación, 146 puntos., con sus temas "Yo quisiera" e "Inviernos en Marte": la primera recibió 125, mientras que el segundo obtuvo 110. En el lado opuesto, Agoney Hernández y "Quiero arder" quedaron terceros por la cola al cosechar 65 puntos, tan solo por delante decon 64 y 55 puntos cada uno.

Esto supone que, en caso de que RTVE no hubiera ampliado el número de participantes de dieciséis a dieciocho, tanto el grupo catalán como la artista manchega habrían quedado fuera de la competición. Algo que, por suerte, no sucedió ante "la calidad de los temas recibidos" y la intención de dar "mayor cabida a los distintos géneros musicales representados" en el Benidorm Fest, cuyos suplentes, este año, no se han dado a conocer en el acta porque "se acordó no publicar el listado de suplentes en base al acuerdo de confidencialidad existente en las bases, que protege la identidad de todos los candidatos".

Votación para la clasificación del Benidorm Fest

1. Aritz, "Flamenco: 146 puntos

2. Alice Wonder, "Yo quisiera": 125 puntos

3. José Otero, "Inviernos en Marte": 110 puntos

4. Blanca Paloma, "EAEA": 101 puntos

5. Twin Melody, "Sayonara": 99 puntos

6. Alfred García, "Desde que tú estás": 99 puntos

7. E'femme, "UFF!": 91 puntos

8. Meler, "No nos moverán": 89 puntos

9. Megara, "Arcadia": 87 puntos

10. Famous, "La Lola": 81 puntos

11. Sofía Martín, "Tuki": 79 puntos

12. Fusa Nocta, "Mi familia": 79 puntos

13. Vicco, "Nochentera": 78 puntos

14. Rakky Ripper, "Tracción": 76 puntos

15. Sharonne, "Aire": 66 puntos

16. Agoney, "Quiero arder": 65 puntos

17. Siderland, "Que esclati tot": 64 puntos

18. Karmento, "Quiero y duelo": 55 puntos

Así fue el procedimiento

Para seleccionar a los participantes del Benidorm Fest 2023, cada miembro del jurado debía elaborar una lista con las 22 canciones (16 finalistas y seis suplentes) mejor valoradas, en orden descendente, de las 876 propuestas recibidas por RTVE. De ese modo, el primer tema sería el favorito, por lo que recibiría 22 puntos, mientras que a las siguientes se les otorgaba una puntación en orden descendente. Dichas listas se enviaron al presidente del jurado, José Pablo López, director de contenidos generales de RTVE, quien "se abstuvo de votar individualmente para no determinar con sus votos los resultados finales".

Junto a la secretaria del jurado, Beatriz Larrotcha, de la asesoría jurídica de RTVE, López contabilizó la puntuación de cada candidatura para obtener, en un principio, 16 concursantes y seis suplentes. Sin embargo, "se celebró una sesión conjunta del jurado para valorar el resultado, debatir y llevar a cabo una puesta en común sobre la aplicación de los criterios y las bases publicadas" que dio pie a la ampliación a 18 concursantes. Posteriormente, se organizó una nueva votación y el desarrollo de la lista definitiva que fue aprobada por "la unanimidad del jurado", formado por diez personas, nueve profesionales de RTVE, siete personas más de la entidad como María Eizaguirre, y un profesional de la industria musical, Tony Sánchez-Ohlsson, quien repitió como jurado por segundo año.