Arturo Valls alucina con un profesor de español que confiesa en '¡Ahora caigo!' que es antiRAE

Si algo caracteriza a Arturo Valls además de su sentido del humor es que es una persona muy expresiva y se nota cuando la respuesta de algunos de los concursantes de '¡Ahora caigo!' le sorprende mucho. Eso es lo que le ha ocurrido con Kevin, un joven profesor de español de 27 años, docente y doctorando en una universidad catalana, que ha dejado boquiabierto al presentador al explicar que es "antiRAE".

El presentador ha preguntado al profesor de español si "como experto en nuestra lengua" le parecía "un drama" la forma en la que "los chavales" escriben en redes sociales, donde predominan los emoticonos, las abreviaturas y las faltas de ortografía. "Para mí no, porque a mí me gusta que la lengua evolucione y cambie, yo soy antiRAE. Me declaro aquí antiRAE", ha explicado muy claramente el concursante.

Arturo Valls ha alucinado al escuchar esta respuesta: "¡El tío antiRAE!". Por su parte, el público ha estallado en vítores y aplausos hacia el profesor de español. "Mira a los chavales aplaudiendo y diciendo: 'Claro que sí, la RAE a la mierda'", ha bromeado el presentador ante la reacción del público presente en plató. "¿No crees que la situación sea gramática?", ha insistido Valls, haciendo un doble juego de palabras con "dramática". El concursante se ha reafirmado en su postura para sorpresa del conductor del programa.

Continúa el humor

Tras las bromas a costa de la RAE, Valls ha querido saber cuáles son las aficiones del concursante más allá del estudio de la lengua española. Kevin ha explicado que le gusta mucho la natación y el vino tinto: "No tengo ni idea de vinos, pero a mí me gusta darle al pico". El presentador ha aprovechado la confesión del concursante para contar un chiste relacionado con el vino y la familia de Paquirri: un comensal se queja en un restaurante de que un vino está picado y el camarero se muestra sorprendido porque es un Rivera. "¡Pues me habrá tocado Paquirrín!", responde el cliente. El chiste ha despertado carcajadas en plató.