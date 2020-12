La sorprendente propuesta de una concursante de '¡Ahora caigo!' a Arturo Valls antes de caer

Es muy difícil conseguir financiación para una serie y más aún promocionarla en grandes medios de televisión si no cuentas con un gran inversor detrás. Chus, una concursante de '¡Ahora caigo!', sabe esto muy bien y ha acudido al programa presentado por Arturo Valls para intentar ganar el premio y rodar una serie que ya ha escrito y, de paso, promocionar su proyecto en Antena 3. Lo más sorprendente es que también ha aprovechado para hacer una inesperada petición al presentador.

Chus, concursante de '¡Ahora Caigo!', le hace una propuesta a Arturo Valls

"Yo escribo guiones de televisión. Entonces tengo una serie preparada que es una comedia que se llama 'Big Mama'", ha dicho la concursante para presentarse, mientras se apartaba la chaqueta para mostrar una camiseta que lucía el nombre de su proyecto. El presentador valenciano no daba crédito a que una concursante estuviera promocionando tan bien su serie. "En plan Santiago Santiago Segura", afirmaba Chus, dejando claro que ha copiado al director de "Torrente", que cada vez que saca una nueva película recorre todos los platós de televisión dándolo a conocer.

"A ver si alguien me financia mi proyecto", ha continuado diciendo la concursante, que ha explicado también el argumento de su serie: "Es una comedia súper chula de unas mujeres que quieren ser mamás solas". Tras esta presentación, Chus ha lanzado una petición a Valls: "Uno de los personajes masculinos me gustaría que lo hicieras tú, te pega".

Valls recoge el guante

"Pero has venido aquí a ofrecer trabajo, ¿esto cómo es?", ha dicho muy sorprendido el presentador ante los aplausos del público, que reconocían la valentía de Chus por hacer la propuesta. "¡Qué guay! Me gusta mucho el nombre [de la serie], el nombre ya me mola", ha sido la respuesta de Valls. Finalmente Chus no ha logrado su objetivo y ha caído por la trampilla. El valenciano le ha comentado antes de abandonar el plató: "Ya me pasarás el guion".