La inaudita razón por la que Arturo Valls desea que este concursante de '¡Ahora caigo!' no gane

Elena estaba en el centro del plató de '¡Ahora caigo!' el 26 de octubre, cuando eligió al que sería su siguiente contrincante: David, en el número 7. Como hace habitualmente, Arturo Valls preguntó a este qué tiene pensado hacer con el dinero en caso de que derrotara a la chica y se convirtiera en el ganador. "El dinero se lo daría a mi tío que es el que me ha dicho que viniese aquí", comenzó diciendo, antes de desvelar qué haría con el resto.

David, en '¡Ahora caigo!'

"Y luego me iría a Australia, un viajecito. Me gusta un animal acuático, el tiburón blanco, y me gustaría nadar con él", explicó, dejando literalmente sin palabras al presentador que, cuando por fin pudo hablar, preguntó: "O sea, ¿te gustaría nadar con un tiburón blanco? Vamos, lo normal, lo típico. Te gustaría entonces ir allí para bucear. ¿Pero ya buceas?".

La respuesta del concursante volvió a llamar la atención, pues dijo que no, que no ha buceado nunca. "Y lo primero que te gustaría es bucear al lado de un tiburón. Así, para estrenarte. Vale, vale", comentaba Valls, en tono irónico sin dar crédito a lo que estaba escuchando. Antes de que David comenzara a jugar, el presentador le hizo el siguiente comentario: "Pues que tengas mucha suerte en la vida. No, no, no. Que tengas mucha suerte y no ganes. Porque si ganas, vamos a tener un disgusto",

No se irá a Australia porque se va de vacío

Durante su ronda, David no acertó "rama" como parte del árbol, por lo que perdió y se quedó sin premio. Sin hacer comentario a su viaje a Australia, sí que dijo que su tío le iba a matar cuando le viera. De todas maneras, en caso de ganar a su compañera, tampoco se habría embolsado mucho dinero, pues su panel tenía 1 euro, que con la gallina dobladora se quedaba en dos.