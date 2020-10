Arturo Valls se enfada con un concursante de '¡Ahora caigo!' que se rindió a punto de dar la solución correcta

Antena 3 mantiene su apuesta por los concursos en sus tardes y, en ocasiones, estos nos deparan algún que otro momentazo con las respuestas de los participantes. O, como ocurrió el pasado 21 de octubre en '¡Ahora caigo!', la rendición de uno cuando se encontraba a punto de dar con la respuesta correcta para resolver la pregunta.

Arturo Valls se enfada en '¡Ahora caigo!'

El formato presentado por Arturo Valls celebraba un especial de "Genias y genios". Carlitos, un concursante vestido de Mozart, recibió la siguiente pregunta: "¿En qué siglo se convirtió Marie Curie en la primera profesora de la Sorbona?". El concursante parecía no ubicar a la científica en el tiempo, por lo que comenzó a soltar diferentes números por si así daba con la solución a la incógnita.

La respuesta correcta era el siglo XX y el conductor del programa lo animó a seguir respondiendo cuando se quedó parado en el siglo XIX. Sin embargo, Carlitos decidió reiniciar el contador y comenzó de cero a decir todos los siglos, eso sí, parándose nuevamente en el XIX. "¡No lo sé, no lo sé!", afirmaba nervioso. "Mira, no me ha pasado nunca, pero me he enfadado ahora", le contestaba en broma Valls. "Pero tío, pero sigue contando, ¿por qué paras en el XIX?".

La respuesta correcta

Justo como Arturo Valls le reprendió, la respuesta correcta era el siglo XX, el número que se quedó a punto de decir hasta en dos ocasiones. "Marie Curie fue la primera mujer. Fue tras la muerte de su marido, que ella lo sustituyó dando clases de Física en la Sorbona", explicaba el valenciano en alusión a 1906, el año en el que Curie ingresó en la universidad francesa.