Arturo Valls recuerda el gesto de Wyoming en su peor momento en 'Caiga quien caiga': "Fue muy emocionante"

Dani Mateo conectó en directo con Arturo Valls en 'Zapeando' el pasado martes 24 de marzo. El presentador de '¡Ahora caigo!' comenzó a relatar desde su casa, por el confinamiento por coronavirus, cómo fueron sus pinitos en la televisión. Y, entonces, recordó que el peor momento de su carrera tuvo lugar mientras se encontraba de reportero en el programa 'Caiga quien caiga' y que El Gran Wyoming lo apoyó.

Arturo Valls en 'Zapeando'

Arturo Valls se introdujo en el medio televisivo por vocación, pues estudió periodismo: "Me gustaba la información ligada al entretenimiento, así que empecé a hacer prácticas en una televisión local de Valencia". Explicó que en unas pruebas que hicieron para presentar informativos él redactó una noticia sobre berberechos salvajes, algo que llamó la atención y que hizo que lo cogieran, pero no para este estilo de programas.

"Empecé a hacer reporterismo social por la calle y en tercero de carrera me llamaron para colaborar en 'Caiga quien caiga' tras ver estas chorradas que hacía. Aquí aprendí más que en toda la carrera de periodismo", continuó detallando el rostro de Antena 3. Sin embargo, en este espacio de crítica política también tuvo que encarar un duro golpe: "Me dijeron que no funcionaba, que era un reportero de segunda en un programa de primera división. Lo recuerdo como el peor momento de mi vida. Me temblaron las piernas. Con veintipocos años, recién llegado, habiendo probado las mieles de un programa de éxito..."

No obstante, estos momentos difíciles también supusieron una segunda oportunidad para Arturo Valls, ya que hubo algunos de sus compañeros, entre los que se encontraba El Gran Wyoming, presentador del programa, que le echaron un cable. "Hubo gente de dirección que dijo: 'A nosotros nos mola, creemos que hay que darle otra oportunidad y tiene que aguantar'. Fue muy emocionante. Fue el peor momento, pero también el mejor", sentenció el conductor de 'Me resbala'.

Dilatada carrera

Lo cierto es que, echando la vista atrás, puede apreciarse que finalmente el humorista goza de una dilatada trayectoria profesional, habiendo presentado numerosos programas como 'Ninja Warrior', 'Splash! Famosos al agua' o 'Me cambio de década' y participado en una infinidad de películas como "4 latas" o "Los del túnel". Además, próximamente presentará 'Mask Singer: adivina quién canta' en Antena 3.