Arús responde a Ana Rosa Quintana: "La Reina Emérita no lo tiene muy claro"

Por Laura Franco Betancurt |

'[email protected]', el programa matinal de laSexta que trae toda la actualidad con toques de humor, ha cerrado su temporada de forma exitosa con un 17,8% de share, es decir, como líder indiscutible en su franja horaria superando a 'El programa de Ana Rosa', la longeva propuesta de Telecinco.

Alfonso Arús

Sobre ese dominio se ha pronunciado Ana Rosa Quintana , que esta semana se ha despedido de las mañanas de Telecinco, que ocupará el espacio de ' Sálvame '. En esta última etapa, que culmina un viaje de 19 años,, aunque su presentadora no considera que esta diferencia se pueda considerar una derrota.

"'[email protected]' es otro tipo de programa. Primero, que es un programa de dos horas. El nuestro dura cuatro horas y media, y es un programa que no es un magacín de actualidad. Es otra cosa. No competimos en la misma liga", afirmaba la veterana periodista en una entrevista concedida a El Plural. Ante esas argumentaciones, Arús no ha dudado en ofrecer su perspectiva en declaraciones a La Vanguardia: "Somos el programa que mayor número de noticias de actualidad ofrece con muchísima diferencia cada mañana. Y sin haber tenido que rectificar nunca una información".

"Hemos obligado a los magazines clásicos a ponerse las pilas y romper las escaletas cerradas que preparaban un día antes", añade el presentador, asegurando que "la última gran innovadora de las mañanas fue María Teresa Campos". Y ya haciendo referencia a 'El programa de Ana Rosa', resalta la diferencia de 2,3 puntos que ha abierto '[email protected]': "Ellos lideran luego, cuando ya no se emite nuestro programa y tirando del morbo de sucesos, Isa P, el corazón...".

La misma liga

En cuanto a la idea de que "no competimos en la misma liga", Arús ha bromeado sobre la posición de cada uno: "Nosotros estamos en Champions y ellos en Europa League". Posteriormente, matiza que "todos jugamos en la misma competición, solo que nosotros lo hacemos con un presupuesto muy inferior, y con menos medios". Y para rematar, le lanza un último dardo a Quintana: "Nuestro programa dura cuatro horas, no dos. Y que suele ser líder en toda la franja completa. Creo que la Reina Emérita no lo tiene muy claro".