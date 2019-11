'Arusitys Prime': El contundente zasca de María Teresa Campos a Terelu Campos

María Teresa Campos y Terelu Campos han sido las dos grandes protagonistas en el estreno de 'Arusitys Prime', la última apuesta en directo de Antena 3 en la noche de los viernes. El programa dirigido y presentado por Alfonso Arús, se emitió por primera vez el pasado 22 de noviembre y fue en esta primera entrega en la que pudimos ver a madre e hija protagonizando la curiosa sección "Entrevista2" en la que una entrevistaba a la otra.

Aunque pudimos vivir momentos de bromas y mucha complicidad,. El propio Alfonso Arús reflexionó sobre ello afirmando que "más que una entrevista, parecen reproches". Terelu Campos no tuvo filtro ninguno con su madre e incluso le preguntó si "ya no está activa"., algo que pareció no sentarle del todo bien a María Teresa y es que esta no dudó en responderle con un contundente zasca:"No sé cómo te diviertes fumando y tomando la cola esa con esos pedazo de hielos (...) que te puede dar hasta un corte de digestión,

María Teresa y Terelu Campos en el estreno de 'Arusitys Prime'

Después del zasca que le había hecho su madre, la colaboradora de 'Sálvame' en su defensa dijo: "Si pudiera volver a atrás no volvería a coger un cigarrillo", pero estas palabras parecen no haber surgido ningún efecto en María Teresa, quien rogó a todos los presentes: "Por favor, díganle ustedes a mi hija que todavía está a tiempo" ya que para una madre la salud de sus hijos es lo primero. En un momento de la entrevista Terelu le refería a su madre: "Yo te he entrevistado y tú me has sacado el saco de la mierda".

Trapos sucios

Media hora de conversación dio para mucho, las dos tertulianas de televisión charlaron sobre su relación madre e hija, sobre sus carreras profesionales, las enfermedades que han padecido en los últimos años y los grandes amores de su vida. Este último se convirtió en uno de los temas más polémicos durante la velada, especialmente cuando Terelu aprovechó su turno para preguntar: "¿Cuál ha sido el hombre de tu vida?" sin pensárselo mucho, María Teresa respondió: "Pues si esa pregunta era la que tenía yo para ti, que tienes muchos" y como si se guardara un as en la manga, continuó diciendo a su hija: "Creo que existe el hombre de tu vida en este momento y no de toda tu vida".

El tema del amor y los hombres fue protagonista de la noche y es que en su turno como entrevistadora, María Teresa Campos no dudó en preguntarle a su hija: "¿Cómo se vive sin hombres?", a lo que esta contestó: "Fenomenal". "Anda que no te ha costado", le respondió de vuelta su madre. Terelu algo cansada del tema, terminó diciendo: "Hay gente que no se ha dado cuenta cuenta. Lo llevo con una gran inactividad, una seguía y no me apetece nada. Ya ha llovido mucho".