Alejandra Rubio recuerda su duro paso por el instituto: le dejaron de lado por ser la hija de Terelu Campos

La dos grandes protagonistas de 'Volverte a ver', la noche del viernes 15 de noviembre, fueron Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio. Esta última acudía al programa de Carlos Sobera para agradecer en directo a su madre todo lo que había hecho por ella durante todos estos años, pues la joven considera que su madre es una mujer luchadora y que no se rinde ante nada ni ante nadie. Lo que no podía imaginar la hija de María Teresa Campos es quién se escondía realmente al otro lado del pantallón del plató.

Alejandra Rubio y Terelu Campos, madre e hija en 'Volverte a ver'

¿De quién se trataba? ¿Un viejo amor? ¿Alguien importante de su pasado? La excolaboradora de 'Sálvame' estaba a punto de descubrir la verdad. Su cara lo dijo todo: Terelu quedó muy sorprendida al ver a su hija, no se lo esperaba para nada. Alejandra le dedicó a su madre unas bonitas palabras: "Te quiero más que a nada en el mundo y gracias por todo, por cómo me has protegido de todo, cómo me has sacado siempre para que yo no sufriera, eres una mujer súper fuerte y súper luchadora". Estas tiernas palabras conmovieron a Terelu.

Carlos Sobera le comentó a la tertuliana que Alejandra tenía otra sorpresa que darle y este, que decidió darle una pista, le explicó que tenía que ver con un embarazo y un nieto. Lo que parecían todo lágrimas de emoción y risas, pararon de golpe cuando la hija mayor de las Campos se asustó al creer que su hija le iba a hacer abuela antes de tiempo. Sin embargo, para evitar que la invitada de honor se llevase un susto, el maestro de ceremonias le dijo rápidamente que se trataba de una tomadura de pelo.

Infancia complicada

Alejandra Rubio no ha tenido una niñez fácil, desde pequeña ser "la hija de Terelu" le ha marcado, ya que como ella le ha contado a Sobera antes de la sorpresa a su primogénita, las madres de sus compañeras de instituto, empezaron a decirles de dónde venía, quién era su familia: "A ellas nos les hacía ninguna gracia y me dejaron de lado". Otro duro golpe se lo llevó cuando a su madre le detectaron cáncer y aunque al principio, siendo una niña, se creía que no era nada de otro mundo, se dio cuenta de lo grave que era la situación cuando su madre se empezaba a quedar sin pelo.

Alejandra Rubio en 'Volverte a ver'

La mala racha parecía no acabar, pues la joven tuvo que soportar el fallecimiento de su tía y de Beatriz, la pareja de su padre. "Me volví un poco loca, me puse el pelo de mil colores. No sabía encontrarme, no sabía por dónde tirar", reveló a Sobera a lo largo de su intensa charla. La hija de Terelu aprovechó su intervención en el programa, para confesar el giro radical que pegó su vida cuando se hizo mayor de edad; dejó de ser alguien anónimo a, como decía el conductor, alguien conocido y buscado por todo el mundo.