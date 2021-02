Así es Universal+, la unificación del catálogo de Syfy, Calle 13 y la inédita DreamWorks

Las operadoras se han convertido en inmensos agregadores de series, expandiendo constantemente su oferta para que el interés del público no decaiga. No obstante, la convivencia de centenares de contenidos diferentes es un arma de doble filo, ya que por un lado garantiza una diversidad sin precedentes, pero si no se organizan de manera eficiente este esfuerzo puede ser en vano. De ahí que los referentes del terreno de pago en España, como TNT, AXN, AMC y FOX, hayan optado por unificar sus contenidos para garantizar una mayor visibilidad. Y la última en sumarse a esta potenciación de un organizado consumo bajo demanda ha sido NBCUniversal.

Universal+ llega a España a través de Movistar+

Con el lanzamiento de Universal+ en Movistar+, que tuvo lugar el 20 de enero, los títulos del grupo estadounidense han quedado unidos bajo el paraguas de una única marca. Así pues, a la hora de acceder al catálogo de la plataforma de Telefónica, las series de Syfy y Calle 13 comparten un apartado destacado, en vez de estar desperdigadas en diversas categorías genéricas. Además, a esa combinación hay que sumar la llegada a nuestro país de DreamWorks, el canal infantil que ofrecerá series de la prestigiosa productora, como 'Las aventuras del Gato con Botas', 'Viva el rey Julien', 'Trolls: ¡No pierdas el ritmo!' y 'Dragones Los jinetes de Mema'. Su debut, tanto en lineal (dial 95) como en bajo demanda, está previsto para el 22 de febrero, cuando también se podrá acceder a sus contenidos a través de la app de Movistar Junior.

Lo mejor de los dos mundos

El resultado es un combinado lineal y no lineal que acoge el estreno de series inéditas y de nuevas temporadas de series consolidadas, al mismo tiempo que se facilita el acceso a todos los títulos que ya están disponibles. De esta manera, coexiste la emisión tradicional en sus respectivos diales con un tipo de consumo más extendido. "El contenido se ofrece a los espectadores y ellos deciden cómo lo ven, ya sea en lineal o en el interfaz. Es un avance muy importante y es un honor albergarlos dentro de nuestra casa", afirma Álex Martínez Roig, director de contenidos de Movistar+.

'Las aventuras del Gato con Botas' se podrá ver a través de DreamWorks y Universal+

En cuanto a los requisitos necesarios para poder adentrarse en Universal+, cabe destacar que todos los clientes de Movistar+ que cuenten con Syfy y Calle 13 en el paquete contratado podrán disfrutar de este nuevo servicio. Al tratarse de la mayoría de la base de usuarios, alrededor del 90%, esta integración puede suponer un importante avance en el impacto de las series de NBCUniversal. "En estos momentos, el consumo en diferido de películas y series está por encima del 80%", defiende Martínez Roig, que apoya la decisión de la multinacional americana: "El valor de sus contenidos va a subir como la espuma".

Invasión de aliens...

Entre los estrenos que irán llegando tanto a los canales lineales como a Universal+ próximamente se encuentran la comedia 'Resident Alien' (Syfy, 15 de febrero), que mete a Alan Tudyk en la piel de un extraterrestre que tratará de hacer vida normal en un pequeño pueblo, y el thriller francés 'Missions', que acompaña a la primera expedición humana dirigida a Marte. A ellas se suman el drama criminal 'Almost Paradise', que arrancó su emisión el 15 de enero en Calle 13, y las nuevas entregas de 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales', 'Magnum' y 'Chicago P.D.'. Más adelante, también irá llegando lo nuevo de títulos como 'Evil', 'Wynonna Earp' o 'The Outpost'.

Alan Tudyk protagoniza 'Resident Alien'

...pero no de pavos reales

Y por último, durante la rueda de prensa celebrada para promulgar el lanzamiento de Universal+, los ejecutivos de NBCUniversal han hecho alusión a algún que otro asunto de actualidad ligado a la compañía. El más notable es seguramente el de la expansión global de Peacock, que se lanzó en julio del año pasado en Estados Unidos, pero, como ha asegurado Lee Raftery, Managing Director Europe, Middle East & Africa de NBCUniversal International Networks, por ahora no hay novedades acerca de la llegada del servicio a Europa. De la misma manera, el debut de Universal+ no alterará la estrategia de distribución cinematográfica de Universal. Así lo ha confirmado Jennifer Lawlor, SVP DreamWorks de NBCUniversal International Networks, tomando como ejemplo "Spirit Untamed", la nueva cinta de DreamWorks, cuyo estreno tendrá lugar en las salas de cine y no en Universal+.