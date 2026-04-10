Por Adrián López Carcelén |

'Visto lo visto' llegará a Telecinco el sábado 11 de abril con Verónica Dulanto al frente. El formato, que ofrecerá los contenidos más virales y comentados de la actualidad, es la nueva apuesta de la cadena de Mediaset España para la sobremesa de sus fines de semana. Producido por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), 'Visto lo visto' recorrerá la actualidad de nacional e internacional de una manera trepidante y con un ritmo vertiginoso.

"'Visto lo visto' es un programa de actualidad que engancha y atrapa. Respira frescura, ritmo y espontaneidad y tiene una máxima muy presente: que todo lo que se muestre sea sorprendente por la espectacularidad o por lo insólito", ha explicado Verónica Dulanto. Junto a la presentadora estará José Luis Vidal, que ocupará la figura de prescriptor y aportará contexto para descubrir la cara B de la actualidad desde otros puntos de vista.

José Luis Vidal trabajó en 'La mirada crítica', también en Telecinco

Verónica Dulanto ha ofrecido más detalles sobre la estructura del nuevo programa: "Es llevar a un programa de televisión lo que todos hacemos en muchos momentos del día buceando por las redes. ¿Cómo nos informamos hoy? Viendo vídeos de todo tipo; vídeos que nos cuentan algo, que nos entretienen o que nos divierten. Y esa es la fórmula en la que se basa el programa".

Una apuesta diferente

Verónica Dulanto estará al frente de 'Visto lo visto'

A pesar de que en las últimas semanas ha sido ' El precio justo ' el encargado de ocupar la sobremesa de los sábados y domingos,. Desde el estreno de ' Socialité ' en 2017, y hasta la cancelación de ' ¡Vaya fama! ' el pasado mes de febrero,

Ahora, Telecinco apuesta por un formato muy diferente que tendrá la actualidad como eje vertebrador. "Es un formato donde siempre prima lo que ves, la imagen por encima de todo. No queremos decirle al espectador lo que ocurre, sino que lo vea. Un contenido visual muy potente con un ritmo muy ágil. Es la nueva ventana a la actualidad del fin de semana en Telecinco. En 'Visto lo visto', no lo vamos a contar: lo vamos a enseñar", ha adelantado Verónica Dulanto.