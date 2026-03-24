Telecinco apuesta por Verónica Dulanto para reflotar los fines de semana con 'Visto lo visto'

Por Adrián López Carcelén | |

Telecinco prepara un nuevo programa para sus fines de semana. Verónica Dulanto se pondrá al frente de 'Visto lo visto', un formato de actualidad para la franja de sobremesa de los fines de semana. El programa abordará la última hora de todo lo que ocurra en el mundo con ritmo y un contenido visual e impactante para tratar de hacer frente a grandes rivales como 'La ruleta de la suerte' o 'D Corazón'.

El programa, producido en colaboración con Cuarzo TV (Banijay Iberia), se emitirá justo antes de la primera edición de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' y tendrá como eje vertebrador "imágenes virales vinculadas a la actualidad, en formato corto, con un enfoque directo e impactante y un ritmo trepidante".

Verónica Dulanto ya ocupó el fin de semana con 'Ya es verano' en 2022

El plató será otra de las piezas clave de este nuevo formato, pues habrá una enorme pantalla de nueve metros cuadrados que contará con un prescriptor para aportar contexto y ofrecer nuevos datos. Junto a Verónica Dulanto estará un gran equipo de reporteros que se desplazarán a los escenarios de las noticias del momento.

Una apuesta clave para Telecinco

'¡Vaya fama!' fue el último programa en directo que Telecinco emitió en las sobremesas del fin de semana

. En lo que llevamos de año, la cadena no ha conseguido alcanzar el 9% en su share mensual y tiene en el fin de semana uno de los mayores problemas. Con un day time lejos de imponerse a la competencia,e impulsar el resto de programas.

Concretamente, en la franja de sobremesa Telecinco cuenta con un enorme rival: 'La ruleta de la suerte'. A pesar de que 'Socialité' consiguió imponerse en varias ocasiones, el desgaste del formato y la pérdida de seguimiento propició la cancelación del programa, que en su última etapa estuvo presentado por María Verdoy y Antonio Santana. Tras un nuevo intento relacionado con la crónica social con '¡Vaya fama!', Mediaset España apostará ahora por la actualidad para revocar las entregas que 'El precio justo' lleva emitiendo desde el fin del espacio de Fran Ramírez y Cristina Lasvignes.