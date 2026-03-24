Telecinco apuesta por Verónica Dulanto para reflotar los fines de semana con 'Visto lo visto'

Telecinco prepara un nuevo programa para sus fines de semana. Verónica Dulanto se pondrá al frente de 'Visto lo visto', un formato de actualidad para la franja de sobremesa de los fines de semana. El programa abordará la última hora de todo lo que ocurra en el mundo con ritmo y un contenido visual e impactante para tratar de hacer frente a grandes rivales como 'La ruleta de la suerte' o 'D Corazón'.
El programa, producido en colaboración con Cuarzo TV (Banijay Iberia), se emitirá justo antes de la primera edición de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' y tendrá como eje vertebrador "imágenes virales vinculadas a la actualidad, en formato corto, con un enfoque directo e impactante y un ritmo trepidante".
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
El plató será otra de las piezas clave de este nuevo formato, pues habrá una enorme pantalla de nueve metros cuadrados que contará con un prescriptor para aportar contexto y ofrecer nuevos datos. Junto a Verónica Dulanto estará un gran equipo de reporteros que se desplazarán a los escenarios de las noticias del momento.
Una apuesta clave para Telecinco
Concretamente, en la franja de sobremesa Telecinco cuenta con un enorme rival: 'La ruleta de la suerte'. A pesar de que 'Socialité' consiguió imponerse en varias ocasiones, el desgaste del formato y la pérdida de seguimiento propició la cancelación del programa, que en su última etapa estuvo presentado por María Verdoy y Antonio Santana. Tras un nuevo intento relacionado con la crónica social con '¡Vaya fama!', Mediaset España apostará ahora por la actualidad para revocar las entregas que 'El precio justo' lleva emitiendo desde el fin del espacio de Fran Ramírez y Cristina Lasvignes.