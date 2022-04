La Gran Final de Eurovisión 2022 podrá verse en 35 cines de toda España

A menos de un mes de que de comienzo el Festival de Eurovisión 2022, se van conociendo más detalles sobre las galas o las actuaciones de los representantes. Además, los eurofans españoles han recibido una gran noticia que les permitirá vivir la experiencia al máximo.

Chanel y Subwoolfer, en la Barcelona Eurovision Party

Después de las dos semifinales, que se celebrarán el 10 y el 12 de mayo, llegará el turno de la Gran Final. Los artistas se enfrentarán por el triunfo en el Pala Alpitour de Turín el 14 de mayo y los eurofans españoles podrán disfrutar de ella en la gran pantalla de 35 cines de toda España.

Cinesa acogerá a los seguidores del evento durante los 240 minutos de emisión programados inicialmente. La entrada, que tiene un precio de 8 euros y 10 si es en sala Luxe, viene acompañada de un paquete de palomitas, un refresco y una piruleta para disfrutar del evento. Los cines de España en los que se va a proyectar la final donde actuará Chanel Terrero con su "SloMo" serán los siguientes:

As Cancelas (Santiago)

Bahía Santander (Santander)

Barnasud (Gavà)

Bonaire (Valencia)

Camas (Sevilla)

Diagonal (Barcelona)

Diagonal Mar (Barcelona)

Equinoccio Madrid (Majadahonda)

Festival Park (Palma de Mallorca)

Garbera (San Sebastián)

Intu Xanadú (Arroyomolinos)

La Cañada (Marbella)

La Farga (L'Hospitalet de Llobregat)

La Gavia (Madrid)

La Maquinista (Barcelona)

La Moraleja (Alcobendas)

Las Rosas (Madrid)

Las Rozas Heron City (Las Rozas)

Manoteras (Madrid)

Marineda City (A Coruña)

Mataró Parc (Mataró)

Méndez Álvaro (Madrid)

Nassica (Getafe)

Nueva Condomina (Murcia)

Oasiz (Torrejón de Ardoz)

Parc Vallès (Terrasa)

Parque Principado (Siero)

Parquesur (Leganés)

Plaza Loranca 2 (Fuenlabrada)

Principe Pío (Madrid)

Puerto Venecia (Zaragoza)

SOM Multiespai (Barcelona)

Salera (Castellón de la Plana)

Urbil (Usurbil)

Zubiarte (Bilbao)

Más invitados de la primera semifinal

Tras el anuncio de la actuación de Diodato en la primera semifinal, el Festival ha confirmado la presencia de tres grandes artistas también durante el evento del 10 de mayo. El italiano Dardust, el DJ Benny Benassi y la banda británica de pop indie Sophie & The Giants serán los encargados de animar a los eurofans en un interval act de la primera semifinal llamado "The dance of beauty".