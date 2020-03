Así fue la intervención de la policía en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' por El Dioni

Meses atrás, Víctor Sandoval ya lo advirtió: la policía tuvo que acudir a la grabación de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' en la que coincidía con Carmen Borrego, El Dioni y Bibiana Fernández. Pues bien, el colaborador televisivo no mentía. El comentado momento por todos llegó en la emisión del formato de este miércoles 25 de marzo. Por fin pudimos descubrir la razón por la que un agente de policía tuvo que ir a la casa de El Dioni, el protagonista de la penúltima entrega de esta temporada final del espacio de entretenimiento que ahora emite Telecinco en su franja de prime time.

Un agente junto a El Dioni en 'Ven a cenar conmigo'

En la casa del que fue sin duda el ladrón más conocido de nuestro país se encontraban guardadas las esposas con las que la policía le detuvo cuando perpetró el robo del furgón. Él presume de ello y por eso no duda en tenerlas en su hogar como si de un trofeo se tratase. Pues bien, Bibiana Fernández quiso recordar ese mítico momento y por ello le colocó las esposas a El Dioni a modo de broma y juego; lo hizo sin imaginar que no iba a poder quitárselas. Tras colocárselas, la llave correspondiente no funcionaba y fue entonces cuando el ladrón más conocido de nuestra pequeña pantalla se empezó a preocupar y es que no tenía ni idea de cómo poder quitarse uno de los objetos que más ha marcado su vida.

Finalmente, El Dioni decidió llamar a un amigo suyo que es policía y este, en mitad de la cena de 'Ven a cenar conmigo', no dudó en presentarse en el lugar para ayudarle. El problema es que tras infinidad de intentos, este tampoco pudo hacer nada, o logró quitarle las esposas a El Dioni. Pese a ello, lo que sí logró fue robarle el corazón a Víctor Sandoval, que no dudó en confesar que se sentía atraído por el agente, algo que no compartió Bibiana Fernández, que afirmó que "no es mi tipo". Sea como fuere, el agente tuvo que marcharse del lugar sin cumplir su objetivo.

Un cerrajero le saca las esposas

Algo que sí logró un cerrajero al que El Dioni llamó también en plena grabación del programa. Un chico, que además guardaba cierto parecido con Christofer de 'La isla de las tentaciones' tal y como muchos tuiteros destacaron en redes sociales durante la emisión del formato. Finalmente, el profesional de la cerrajería sí que pudo cumplir su cometido y tras asustar a El Dioni afirmando que iba a usar una radial para quitarle las esposas, este pudo por fin quitarle el objeto y permitir que el resto de la cena el hombre estuviese mucho más tranquilo, tal y como confirmaron sus compañeros. "Desde que se quitó las esposas, era otro", explicó Carmen Borrego.