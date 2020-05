Javier Olivares: "En 'El Ministerio del Tiempo' siempre hay y habrá historias que contar"

Las puertas de 'El Ministerio del Tiempo' vuelven a abrirse. Televisión Española junto a Globomedia (The Mediapro Studio) y Onza estrenan este martes 5 de mayo la cuarta temporada de la exitosa ficción creada por Javier y Pablo Olivares. La serie estrena etapa y lo hace renovando su sede, incorporando nuevos personajes, recuperando a otros que no habían formado parte de la última tanda de episodios emitida y apostando una vez más por unir aventura, amor e Historia en un relato que bien seguro que sorprenderá a los espectadores. Nos encontramos sin duda ante una temporada muy especial en la que la historia se reinicia pero lo hace manteniendo los ejes vertebrales que la hicieron triunfar en el pasado. Los ministéricos deben prepararse por tanto ante una tanda de ocho episodios en los que sabremos qué pasó con Julián y Amelia, veremos cómo han evolucionado este tiempo Alonso, Pacino o Irene y descubriremos a nuevos personajes históricos cuya vida puede cambiar para siempre si la patrulla no lo evita.

Javier Olivares, showrunner de 'El Ministerio del Tiempo'

Para analizar esta tanda de episodios, FormulaTV ha podido hablar con Javier Olivares, showrunner de este importante proyecto de la cadena pública. En esta entrevista, el responsable de 'El Ministerio del Tiempo' nos da las claves de todo lo que veremos en este nuevo relato de ocho episodios de 60 minutos, analiza cómo se ha vivido la vuelta de Rodolfo Sancho al elenco de la serie tras su marcha en la segunda temporada, explica las novedades con las que arranca la ficción, nos avanza algunas de las sorpresas que hay preparadas para la nueva temporada y además hace balance del éxito nacional pero especialmente internacional que este proyecto tan especial para él ha tenido.

'El Ministerio del Tiempo' vuelve después de mucho tiempo. ¿Sentías que todavía quedaba historia por contar?

En 'El Ministerio del Tiempo' siempre hay y habrá historias que contar. Siempre. La cuestión es contarlas bien y con los medios suficientes, como ha sido el caso. Esta temporada, por ejemplo, hemos conseguido uno de mis sueños, comprar derechos de algunas canciones que para nosotros eran esenciales.

¿Es complicado plantear, escribir y producir una temporada con la presión que tiene un proyecto como este?

Esta serie es la más complicada que he hecho y, probablemente, haré. Pero la presión, en mi caso, es necesaria para trabajar. Y cuando se tiene un equipo como el que he tenido y el apoyo absoluto de TVE y de Globomedia (The Mediapro Studio), todo es más fácil.

Había muchas cosas que contar todavía de Julián y Amelia

La ficción estrena sede e incorpora personajes. ¿Lo sientes como un nuevo reinicio de la historia?

Es una mezcla de continuidad y, a la vez, lo que tú dices: un reinicio. Han pasado casi 3 años desde la anterior temporada. Y esta serie, para poder ir y venir por el tiempo, debe ser muy fiel al tiempo real. Por eso me planteé que esos casi tres años fueran la base de arranque: ¿qué les ha pasado a nuestros protagonistas en ese tiempo? Y, a partir de ahí, arrancar.

¿Siempre tuviste claro que debía ser una temporada más atrevida y gamberra?

Sí. 'El Ministerio' siempre tiene que ser eso. Y Marc Vigil y yo lo hemos tenido muy claro en esta ocasión. Marc siempre me pica para ir más lejos, para no acomodarme... Pero, a la vez, debe ser fiel a su estilo: aventura, fantasía, Historia y emociones. Y, sobre todo, ser fiel a sus personajes, procurar que haya una evolución en ellos. Plantear un reto a las actrices y actores que los encarnan, a los directores que los dirigen, a los guionistas, al equipo de producción, vestuario, arte... Porque eso les hace mejorar continuamente. Y si partimos de la base de que son muy buenos, los resultados son óptimos.

¿Por qué se ha decidido que personajes del pasado como Julián o Amelia sí que vuelvan en esta nueva tanda de episodios?

Porque había muchas cosas que contar de ellos todavía. En el caso de Amelia, por compromisos previos de Aura, saldrá sólo en un capítulo. Pero vale por diez. Y así, si hay quinta, tendremos más cosas que contar de ella. Mira, en esta serie, si siguiera, habría relevos. Pero siempre podrían volver a aparecer los que la iniciaron y continuaron. 'El Ministerio del Tiempo' es una familia en la que volver a vernos. Siempre.

Rodolfo Sancho y Javier Olivares en el rodaje de 'El Ministerio del Tiempo'

¿Fue complicado plantear la vuelta de Julián? Veremos una evolución en el personaje, ¿verdad?

No. Ya tenía la idea en la cabeza desde que se fue. Y la hablé con Rodolfo. El objetivo era plantear un Julián que no fuera el mismo, aunque guardara dentro de él al anterior. Plantear un reto al actor. Y lo ha cumplido con matrícula de honor. Como todos. Porque lo mismo hemos hecho con Salvador, Pacino, Lola, Irene...

Irene se convierte en patrullera activa. ¿Se lo debías al personaje esta evolución?

Sin duda. Hubo un momento que al no poder contar con Aura más que un poco, empecé a barajar una nueva agente... Y ninguna me daba lo que me daba Cayetana Guillén Cuervo. Y no me ha fallado, como era de esperar. Caye nunca falla.

Un elemento clave será "El Anacronópete". ¿Por qué incorporar un elemento así a la historia? ¿Cómo se lo tomarán los protagonistas?

Porque creo que tenemos la obligación, como serie de género fantástico que somos, recordar aquellas obras literarias españolas que son básicas en ese género y que son desconocidas. "El Anacronópete" es una novela de Gaspar y Rimbau, estructurada en forma de zarzuela, que se escribió en 1887. Y hablaba de una máquina que viajaba por el tiempo. Lo hizo antes que H.G. Wells, que lo hizo en el 1895. Lo hicimos también en la tercera temporada con "El soldado español de Veinte siglos", de Gómez de Arteche, escrita en el 1874. Y si hubiera una temporada más, me gustaría hacerle un homenaje a Jardiel Poncela y su "Cuatro corazones con freno y marcha atrás", "La Tourné de Dios" o "Un marido de ida y vuelta", que luego influiría en Noel Coward. Su "Un espíritu burlón" es a "Un marido de ida y vuelta" el equivalente de 'Timeless' con 'El Ministerio del Tiempo'. España nunca ha tratado bien a sus héroes ni a sus creadores. Por lo menos, no todo lo bien que se merecían.

Hay dos capítulos en la cuarta temporada que son pura ciencia ficción

Si la serie fuese renovada por una quinta temporada; ¿te gustaría seguir incluyendo más ciencia ficción como el caso del 'Anacronópete'?

Sí, siempre que no se rompa un pilar esencial de la serie: su relación con la Historia. Como hicimos con Felipe II, por ejemplo. Aunque en esta temporada hemos roto esa clave en un par de capítulos, lo reconozco. Es una apuesta arriesgada, pero había que hacerla. Hay dos capítulos de pura ciencia ficción. Sobre todo, el último.

Esta temporada se vive una gran historia de amor. ¿Sentías que la ficción necesitaba aumentar su grado emocional?

El grado emocional siempre ha sido alto en esta serie. Eso sí, cuando la gente lea lo de "se vive una gran historia de amor", que sepa que se va a vivir dentro de las claves de 'El Ministerio'. No de la telenovela. Porque aquí, las historias de amor que me interesan son las que viajan por el tiempo. Y las que no empalagan. Todo lo contrario: me gustan las que rascan por dentro. Y duelen.

¿Cuál es el personaje histórico que más ilusión te ha hecho incorporar a la historia en la cuarta temporada?

Emilio Herrera porque por fin hablamos de un científico. Y volver a ver, con otras edades a Picasso y Felipe II. También Almodóvar, porque está vivo y haciendo un cine estupendo.

Manuela Vellés y Cayetana Guillén Cuervo en 'El Ministerio del Tiempo'

Si la serie continuase, ¿sigues con la idea de incorporar a más patrulleros y crear diferentes patrullas que se crucen en el tiempo?

Sin duda.

¿Crees que 'El Ministerio del Tiempo' tiene fecha de caducidad?

Eso no depende de mí. Por capacidad de contar historias, no la tiene. Pero hay muchas historias que no se pueden contar si no es con más medios: Al Andalus, la Hispania romana... Este año intentamos levantar capítulos sobre el motín de Esquilache, El Niño de La Guardia (los dos temas, grandes antecedentes de las fake news), Isaac Peral (y su submarino), San Martín (necesario recrear Bailén), Numancia... Pero los dejamos a medio camino porque no llegábamos con nuestros parámetros de producción. Había temas esbozados que nos hubieran dado para temporada y media más. Pero eran imposibles de llevar a cabo. Y para hacerlos a medias, mejor no hacerlos.

¿Qué es lo mejor que te ha dado 'El Ministerio del Tiempo'? ¿Y lo peor?

Lo peor, muchos dolores de cabeza y un agotamiento absoluto. Una sensación de quedarte vacío, capítulo a capítulo, día de rodaje a día de rodaje. Y recuerdos que duelen. Porque 'El Ministerio' siempre me lleva a una gran pérdida: la de mi hermano Pablo. Lo mejor, todo lo demás. Que es mucho. Sobre todo, sus seguidores y el impacto internacional que ha tenido no siendo precisamente una serie fácil y hablando de nuestra propia Historia. Una Historia que, si aquí se conoce menos de lo que se debiera, imagínate fuera. Que pese a ello tengamos seguidores por todo el mundo es algo increíble. Me encantaría poder viajar por el tiempo y contarle a Pablo todo lo que ha pasado con la serie. Porque nunca lo podíamos imaginar cuando se le ocurrió la idea y empezamos a crear la serie.