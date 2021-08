El lunes 23 de agosto ha sido la fecha elegida por 'Saber y ganar' para comenzar su nueva etapa. Después de anunciar hace un mes que Juanjo Cardenal, la voz que ha acompañado durante más de veinticinco años a Jordi Hurtado en el concurso de La 2 se jubilaba, Elisenda Roca aterrizaba en el plató como la nueva voz en off.

Elisenda Roca y Juanjo Cardenal

La periodista ha regresado el lunes a la cadena pública después de veinticinco años, tras dejar de presentar el concurso 'Cifras y letras', de RTVE. "¿Qué tal Elisenda, un poquito de mariposas en el estómago? le preguntaba Jordi Hurtado. "Con todas las mariposas del mundo pero muchas ganas de empezar y de jugar con estos tres concursantes", reconocía al inicio del programa.

Así, en su estreno, la nueva voz invisible de 'Saber y ganar' ha plateado a los concursantes diversas preguntas sobre el festival de Cannes, el físico y astrónomo Galileo Galilei o cuestiones médicas. La "sabia invisible" acompañará y guiará a los concursantes en las secciones "El reto" o "La calculadora humana".

Por otro lado, también comentará fuera de cámara las preguntas que se planteen durante la emisión del espacio. Su incorporación al concurso ha tenido una cálida acogida en redes sociales: "Elisenda Roca es una experta en concursos culturales: fue la gran presentadora de 'Cifras y letras'" o "Qué grande es Elisenda Roca en 'Saber y ganar' en La 2. Juanjo Cardenal también. Un abrazo al equipo".

Recuerdo a Elisenda Roca de "Cifras y letras" y escucharla ahora en "Saber y ganar" me encanta. Recuperan a una gran profesional. — José Luis P. C. (@jotaelepc) August 23, 2021

Toma ya Elisenda Roca!!!

Feliz nueva temporada ???????????????? — Blanca DomínguezRuiz (@BlancaTinoSara) August 23, 2021

Bienvenida Elisenda Roca a "Saber y Ganar" en el lugar del Grandisimo Juanjo Cardenal (El Invisible) que ha dejado un gratisimo recuerdo a lo largo de 24 Años del Maravilloso Concurso "Saber y Ganar" — J. García Gutiérrez (@juangargu) August 23, 2021

Escuchando la nueva voz de saber y ganar. ????

Siempre echaré de menos a Juanjo, pero no está mal escuchar a Elisenda Roca, me gusta que el cambio sea a una mujer y no que hayan buscando una voz similar a la de Juanjo, que siempre será insustituible. — Sá Morgann (@SadlerMorgann) August 23, 2021

Larga trayectoria profesional

La periodista catalana inició su carrera profesional con tan solo 17 años, pero no fue hasta 1990 cuando se puso al frente de cámara en el concurso 'Los segundos cuentan', de Antena 3. Un año más tarde, se convirtió en la presentadora del exitoso programa 'Cifras y letras', de La 2. La carrera de Roca también se ha desarrollado en la radio ("Gente despierta" y "No es un día cualquiera") y como directora de teatro adaptando la la película de Woody Allen "Misterioso asesinato en Manhattan" o "T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré" de Joe DiPietro.