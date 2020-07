Primeras palabras de Jesús Vázquez tras fichar por 'MYHYV': "Me sorprendió bastante"

'Mujeres y hombres y viceversa' regresará el próximo mes de septiembre a la sobremesa de Cuatro y lo hará con un importante cambio: Jesús Vázquez pasa a ser el presentador del dating-show, cogiendo así el relevo de Toñi Moreno, la conductora del espacio en los últimos dos años. La andaluza no dudó en desearle mucha suerte a su compañero tras dejar claro que "para mí fue todo un honor trabajar con ese equipazo" y ahora ha sido el propio Vázquez el que ha querido pronunciarse respecto a este proyecto.

Jesús Vázquez, presentador de 'MYHYV'

Lo ha hecho en un directo en Instagram en la cuenta oficial del espacio de Bulldog TV. El gallego ha contado que recibió la noticia mientras grababa la entrega de 'Mi casa es la tuya' que protagonizará junto a Bertín Osborne. "Me pilló de sorpresa la noticia. Me llamaron ayer de Madrid, hice una videoconferencia con los jefes y ahí me lanzaron al bomba", ha empezado contando el presentador, dejando claro que hasta ese momento "yo no sabía nada". Vázquez ha confesado además que "me quedé bastante sorprendido" pero "luego le di una vuelta, lo pensé un poco y la verdad es que me apetece mucho, es un cambio de registro total ya que últimamente había hecho solo grandes formatos y talents".

El presentador se muestra ilusionado ante este nuevo reto ya que, tal y como cuenta, "me divierte mucho ayudar a la gente a ligar; es un sitio en el que me siento muy cómodo y me lo paso muy bien". Este considera que un formato así "te da sitio para improvisar, sacar tu forma de ser, empatizar con la gente y sacar partido a cualquier cosa que pase". "Es un material buenísimo para trabajar", sentencia este, antes de adelantar que va a hablar con Emma García y Toñi Moreno para que le den las claves del espacio. "Han sido grandes conductoras las dos (...) y como son amigas y compañeras desde hace muchos años las voy a llamar (...) para que me echen una mano y saber cuales han sido sus herramientas estos años; cómo se han enfrentado a determinadas situaciones en plató".

La gran novedad del nuevo 'MYHYV'

El espacio arrancará en septiembre pero el casting del mismo ya está abierto y será precisamente en ese proceso de selección en el que reside la gran novedad del espacio, que avanza el propio Jesús Vázquez. "Me gustaría encontrar gente que tuviera historias que contar (...) esta vez buscamos gente que más allá de ser más o menos guapos o estén más o menos cachas, queremos gente que cuente algo (...) que quiera encontrar el amor por algo, que tengan una historia real detrás", explica, confesando que "lo he hablado ya con mis jefes y la gente del equipo (...) creo que hay que ser muy cuidadosos con el casting y buscar historias que tengan algo". De esta forma, el gallego tiene claro que sí hay que variar el perfil de participante respecto a ahora, esencialmente "porque es un programa con el que la gente en casa debe divertirse (...) y también emocionarse".