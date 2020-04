Así ha sido la primera entrevista de Alexia Rivas en 'Socialité' con mensaje de Alfonso Merlos incluido

El periodista político Alfonso Merlos se ha convertido en el protagonista de todos los programas de corazón y medios digitales. ¿La razón? La pillada que ha sufrido mientras colaboraba en el formato online 'Estado de Alarma'. El periodista se encontraba colaborando cuando en el directo veíamos pasar por detrás suyo a una joven chica en bikini. Las alarmas saltaban al comprobar que no era Marta López, la que creíamos su novia y horas después conocíamos su identidad: Alexia Rivas. Esta es periodista y trabaja en 'Socialité', el espacio de Telecinco. Y precisamente en este formato es donde ha hablado largo y tendido de lo sucedido.

Así descubrió el vídeo Alexia

En una extensa entrevista realizada por María Patiño, Rivas ha contado que se enteró de la existencia del vídeo en el que se la ve en una reunión del programa en el que trabaja y ha confesado que desde ese momento "he estado muy agobiada". La periodista ha querido dejar muy claro que en ningún momento ella pasó a propósito por ese lugar para ser vista en directo y así dejar claro a Marta López que la nueva novia de Merlos es ella. "Alfonso hace videollamadas todo el día (...) se puede pasar seis horas haciéndolas (...) y yo creía que no se me vería, ya lo habíamos hablado y pensábamos que no se me vería en ningún momento (...) las videollamadas son muy traicioneras". La periodista se ha mostrado tajante respecto a este aspecto y ha afirmado que hacer algo así "atenta contra mi profesionalidad. De ninguna manera y me parece muy triste que lo crean".

María Patiño y Alexia Rivas en 'Socialité'

Confirma que no iba desnuda

Además, ha contado que al ver las imágenes, ella y Alfonso Merlos hablaron y se dieron cuenta que había sido un error de cálculo del periodista al girar la cámara. Pese a ello, Rivas tiene claro que ya es tarde para hacer nada y ha dejado claro que "yo no he matado a nadie". Paralelamente, ha desmentido que fuese desnuda, como muchos apuntaban. "Me acababa de levantar e iba en bikini con un café a trabajar en el jardín, junto a la piscina porque hacía sol, no iba desnuda como muchos han dicho", ha afirmado la colaboradora de 'Socialité', visiblemente enfadada.

Confirma la relación con Merlos

Después de hablar de todo ello, Alexia ha confirmado que efectivamente, ella y Merlos iniciaron una relación, hace exactamente tres semanas, según ha contado. Ha explicado que ambos se conocían desde hace ya un tiempo ya que coincidieron en la cadena de televisión Trece. Desde entonces, se habían intercambiado algunos mensajes, siempre relacionados con el entorno laboral (según Rivas), algo que cambió en las últimas semanas, cuando sí se inició el que es sin duda el idilio amoroso más comentado del momento. Parece que este cambio de actitud de Merlos coincidiría exactamente con el mal momento que vivía con Marta López, con la que él mismo confesó que en la recta final de la relación nada era como al principio.

Rivas ha querido cortar de forma tajante los rumores que afirmaban que ella era la amante de Merlos, algo que no encaja bajo ningún concepto con la versión de la propia Marta López, que en una llamada al programa ha confirmado que ella ya sospechaba que Merlos la engañaba con Rivas y ha dejado claro que ellos no habían roto, simplemente estaban viviendo separados ya que consideraban que en el confinamiento era la mejor opción. Es más, María Patiño ha revelado que existirían una serie de mensajes del periodista a López en los últimos días en los que se denotaría que la relación no había terminado. Rivas ha confirmado que ha leído esos mensajes y ha dejado claro que "son libres de interpretación", afirmando que ella cree la versión de su novio. "Los he leído, estoy al tanto de todo (...) hemos estado hablando muchas horas y yo confío en quien tengo que confiar, que es él".

¿Se ha saltado el confinamiento?

Por último, la periodista ha desmentido un importante rumor del que se ha hablado mucho en los últimos días. Ha querido dejar claro que en ningún momento se ha saltado el confinamiento para ir a casa de su novio. "Los dos tenemos permisos de trabajo para acudir a Telecinco (...) y en el momento en que empezamos algo más serio, yo ya no volví a casa y me fui a casa de Alfonso Merlos", ha afirmado la periodista, intentando aclarar que no se ha saltado el confinamiento impuesto por el Gobierno. Además, y antes de cerrar la entrevista, Rivas ha hecho público un mensaje que Merlos quería lanzar públicamente a María Patiño: él es fan del programa incluso desde antes que Rivas trabajase en él. Por último, la periodista ha querido dejar muy claro que de este tema solo va a hablar en 'Socialité, "en mi casa".