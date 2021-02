Así es la 2ª temporada de 'Road Trip', que llega el 5 de febrero a TNT con las maletas cargadas de novedades

El viaje más sorprendente por distintos rincones de España está a punto de comenzar, concretamente el 5 de febrero es el día de salida en una autocaravana en la que puede pasar de todo. Y es que tras recorrer Estados Unidos, el equipo de 'Road Trip' está a punto de empezar una nueva aventura, ahora sin cruzar el charco. ¿Te apuntas a la excursión? Toma nota: Estreno de la segunda temporada de Road Trip, mañana a las 22:05h en TNT con Vodafone TV. El mayor agregador de cine y series.

Esty Quesada, Nuria Roca y Carmina Barrios, en 'Road Trip'

A través de 6 capítulos, de aproximadamente 25 minutos de duración, las protagonistas de este divertido viaje en autocaravana se darán cuenta de que nada sale como habían previsto. ¿Para qué hacer el camino más corto pudiendo tomar múltiples desvíos? Eso es lo que va a ocurrir en este viaje, que aunque no sea directo a su destino, todo habrá valido la pena para visitar lugares sorprendentes y cruzarse con personajes inesperados.

Una nueva compañera de viaje

¿Y quiénes son estas viajeras? Repitiendo de la primera temporada, Esty Quedada y Nuria Roca vuelven a ponerse al frente este formato tras el confinamiento. Todo comienza cuando la valenciana le pide a "Soy una Pringada" que le acompañe en un viaje de Madrid a su tierra. Pero en esta ocasión nos encontraremos con una nueva compañera de viaje: Carmina Barrios.

El motivo del viaje es que Roca va a la inauguración de una biblioteca en Valencia que va a llevar su nombre. Tiene que prepararse un discurso y estar lista para la presentación, aunque verá que poco a poco se va a ir complicando su plan de llegar a tiempo. Ya con el viaje arrancado, Nuria y Esty coincidirán con Carmina en la ruta y la acogerán en su autocaravana. Llega para revolucionarlo todo, pues va en busca de una amiga y serán las dos primeras quienes la ayuden a encontrarla por muchos kilómetros que tengan que recorrer.

Carmina Barrios, Esty Quesada y Nuria Roca, en 'Road Trip'

Este fichaje fue toda una sorpresa para las dos veteranas, que lo descubrieron en el momento de grabar la primera escena. "No es que no supiéramos quién iba a venir, sino que ni siquiera sabíamos que iba a venir alguien", reconoce Nuria Roca, quien añade: "Su llegada ha sido un revulsivo para la serie. Es un personaje que no te esperas. Las tres somos tres perfiles de personalidades y generaciones diferentes, pero la cuestión es que en el fondo no somos tan distintas". Por su parte, Esty Quesada cuenta que "con Carmina conectamos desde el minuto uno, tanto dentro como fuera del rodaje".

Las paradas durante la ruta

Pese a los contratiempos que cada vez dificultan más la llegada de Nuria Roca a Valencia para el día de la inauguración, las tres viajeras también visitarán comunidades como Navarra o Aragón. "La España profunda tiene muchas posibilidades. Me han llevado a sitios raros y paranormales, que es lo único que pedí", asegura Quesada, que se ha emocionado con todas las visitas. Y no es para menos, pues la primera parada que hacen es en Borja (Zaragoza) para ver el EcceHomo.

Antes de llegar a Valencia, Esty, Nuria y Carmina, irán a un parque de atracciones, animales y espectáculos, visitarán Sendaviva (Arguedas, Navarra), estarán en un pantano, una granja y un desierto y paserán por Trasmoz (Zaragoza) y Náquera (Valencia) antes de llegar a su destino en el último capítulo. Y esto es solo un avance, pues seguro que estas viajeras guardan ganas de recorrer más kilómetros y sorprenden a los espectadores con alguna parada más.

Un viaje que se hace tras el éxito del primero

La primera temporada de 'Road Trip' se convirtió en un éxito de audiencia y contó con gran número de críticas positivas que resaltaban, sobre todo, la química entre las dos protagonistas pese al choque generacional y las muy distintas maneras de entender la vida. Estos buenos datos propiciaron que se distribuyera internacionalmente, llegando a Estados Unidos en diciembre de 2020 en el servicio de streaming HBO Max, propiedad de WarnerMedia.