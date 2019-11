Así suenan en catalán "Ya No Quiero Ná" de Lola Índigo y "Celébrate" de Miki Núñez en 'El Disc de La Marató'

Una de las citas televisivas y solidarias más importantes del año en Cataluña es sin duda 'La Marató'. La cadena pública TV3 organiza cada año un maratón solidario para recaudar fondos para una causa concreta. En este caso, la edición que se emitirá el 15 de diciembre de este año 2019 estará dedicada a las enfermedades minoritarias y contará con Quim Masferrer, Mònica Terribas, Jordi Basté y Josep Cuní como presentadores. Humor, música, información, divulgación y mucha solidaridad se unirán en este especial que se prolongará durante todo el día y que lleva por lema "Minorias que se hacen mayoría", siendo esta una obvia declaración de intenciones de lo que veremos.

Lola Índigo y Miki Núñez

A diferencia de otras ediciones, 'La Marató de TV3' esta vez contará con un plató que recorrerá toda Cataluña y es que Quim Masferrer, el por muchos llamado El Foraster, recorrerá toda la comunidad autonómica para conocer localidad a localidad la realidad que hay respecto a estas enfermedades minoritarias. Por su parte, los otros tres conductores conducirán desde tres puntos diferentes el espacio; tres lugares en los que se desarrollarán iniciativas solidarias destinadas a recaudar fondos. Pero no serán las únicas y es que, como sucede cada año, los responsables de 'La Marató' han preparado un disco elaborado también con este objetivo.

En este caso, 'El Disc de la Marató 2019' se podrá adquirir a partir del domingo 1 de diciembre por un precio de 10 euros y narrará a través de 20 historias el sentimiento que generan a miles de personas en todo el mundo esas llamadas "enfermedades minoritarias". 30 son los artistas que han participado en él y entre ellos encontramos a rostros muy conocidos a nivel nacional, artistas que sin duda lograrán darle una visibilidad a nivel nacional necesaria en un proyecto solidario como este. Un claro ejemplo es Miki Núñez, el que fuese nuestro representante en el Festival de Eurovisión 2019. El artista ha versionado el tema "Celébrate" en catalán y lo ha hecho convirtiendo su letra en un claro grito a celebrar la vida y superar cualquier enfermedad.

El resto de versiones del disco

De 'OT' también llega otra de las participantes de este disco y es que Mimi Doblas, líder de Lola Índigo ha versionado el que fue su primer gran éxito "Ya No Quiero Ná" en catalán; lo ha hecho bajo el título "Jo ja no et tinc més por". Por su parte, Manuel Carrasco también se ha sumado reinterpretando en catalán uno de sus grandes éxitos "No deixes de somiar" mientras que el actor Miquel Fernández ('El nudo') también ha intervenido versionando "Perfect" de Ed Sheeran junto a Gabriela Richardson bajo el título "Ballant a la foscor". Cabe destacar por último que encontramos a otros importantes rostros del panorama musical como La Pegatina, Doctor Prats, Buhos, Els Catarres, Good Save The Queen o Alan Parsons.