Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

Una semana después de la expulsión de Luca Dazi, el aspirante más controvertido de 'MasterChef 11', el programa 23 comenzó con comentarios sobre su salida. Mucho se ha hablado a lo largo de esta edición sobre que el concursante ha recibido un trato especial con respecto a sus compañeros y, siendo sus destrezas culinarias nada destacables, posiblemente esta sea la razón de que haya aguantado hasta el episodio 22. Por este motivo y, sobre todo, por su carismática personalidad, el concursante ha tenido desde el principio relaciones polémicas con alguno de sus compañeros.

Concursantes de 'MasterChef 11' en el episodio 23

Los jueces no se han quedado callados al principio del siguiente programa a su expulsión y han querido. "Ahora que empezabas a llevarte bien con Luca, se nos va. ¿Se nota el vacío en la casa?", le preguntó Jordi Cruz a Jotha, que no se llevaba nada bien con Luca. "Sí.", respondía él. El juez hizo una broma a continuación y le dijo que pensaba que estaba triste tras su salida, a lo que el concursante aseguraba: "¿Triste?", decía entre risas.

Por su parte, Samantha Vallejo-Nágera le preguntaba a Pilu si se sentía responsable de la expulsión de Luca, ya que fue ella la que eligió que plato cocinaría en el programa anterior durante la prueba de expulsión. "No. Yo repartí los platos, pero después cada uno es responsable de lo que hace", respondía ella. Su compañera Ana, que estuvo a punto de ser expulsada en el anterior prueba de eliminación, desaprobaba con la mirada la respuesta de Pilu y decía, en confianza, que cree que la concursante va a por ella.

"Álex, Luca antes de irse dijo que te veía como ganador", comentaba Pepe Rodríguez a continuación. El concursante expresó su agradecimiento por el excompañero y afirmaba que le tenía bastante cariño. "Luca era como era, pero el chaval es un trozo de pan. En redes se muestra superrepelente, [...] pero luego cuando lo conoces tiene buen corazón", comentaba. Pero no todos opinan lo mismo de Luca y Jotha no dudaba entonces en demostrar su desacuerdo con la opinión de Álex: "Joder, que no es repelente dice. Madre mía de mi vida", decía sin cortarse un pelo.

La convivencia en la casa de 'MasterChef'

Eneko, el mayor de los concursante, nos ha hecho saber que la convivencia en la casa ha mejorado durante la última semana. "Es verdad que en la casa ahora mismo la convivencia y todo es genial y estamos viviendo de manera muy sana la competición, y muy divertida", ha dicho el participante. "Está claro que os sobraba mucha gente y que, los que no están, están muy bien donde están", le ha respondido Rodríguez. No es una sorpresa para ningún espectador que Luca no era la persona más fácil de llevar a nivel de convivencia. Así lo comentaba detrás de las cámaras Jotha después de su expulsión en el episodio 22: "¿¡Se puede ser más feliz!? Veintidós programas esperando a que llegase este momentazo. Venga Luca, ¡pa tu casa!", exclamaba el concursante.