¡Sí, MasterChef!: ¿Ha habido tongo en los robos para beneficiar a Luca? Analizamos todo lo que pasó

Fernando S. Palenzuela |

La semana 11 de 'MasterChef 11' no ha estado exenta de polémica. La primera prueba del lunes consistía en los ya famosos robos, donde los aspirantes tienen que quitarle ingredientes a sus compañeros. El último en entrar al plató fue Eneko y precisamente ahí se generó la gran duda y las suposiciones de tongo. El exfutbolista le quitó 3 ingredientes a Luca, pero en edición se cortó cuál fue el último ingrediente que robó. Si atendemos al plano de la cesta ya en cocinas, el tiktoker no tiene el apionabo ni el vinagre dentro, pero sí aparecen fuera, sobre la mesa. ¿Qué ocurrió realmente aquí? ¿Qué fue lo que le robó Eneko y por qué 'MasterChef' no quiso que lo supiéramos?

Por otro lado, los expulsados han sido Jorge Juan y Luca, quienes se quedan a las puertas de vivir la penúltima semana, donde se elegirá a los semifinalistas. Que Luca dejara las cocinas ha sido costoso e incluso en el último momento parecía que los jueces no se iban a decantar por él. Cambiando de aspirante, Álex está viviendo una racha mala en el programa que podría apartarlo definitivamente del duelo final. Sin embargo, ¿quién se quedará a las puertas de la semifinal y quiénes serán los finalistas?