'MasterChef 11' alcanzó su vigesimotercera entrega la noche del lunes 12 de junio, en La 1, en la que los seis aspirantes restantes de la edición vivieron las emocionantes y emotivas visitas de sus seres queridos, después de casi tres meses sin verlos. Un lacrimógeno arranque que no evitó que, como cada programa, Jotha, Álex y Ana recibieran los temidos delantales negros y tuvieran que defender su permanencia en el talent culinario en una eliminatoria que dejó fuera a la sevillana.

Los seis aspirantes de 'MasterChef 11' en el programa 23

Los aspirantes descubrieron, con los que incluso hicieron una videollamada para consultar la receta. El jurado, de hecho, destacó el trabajo del segundo, puesto que había logrado darle una vuelta a un plato tradicional", con una elaboración "muy bien hecha, muy rica".

En el lado opuesto, Jotha, Álex y Ana quedaron en la cuerda floja, dados los fallos en sus platos: en el caso del primero, realizó una reinterpretación equivocada, sin "estética, ni gusto, ni sentido"; el segundo, aunque "apuntaba unas maneras maravillosas", cometió el error de presentar un plato con el arroz duro; mientras que la tercera, a pesar de que presentó la "mejor estética que has hecho", no cocinó lo suficiente la carne. Todo ello, tras una cata en la que los seis aspirantes pudieron abrazar a sus seres queridos, a escasos días de alcanzar la preciada final.

"No estaba yo hoy fina"

Para defender su permanencia en el talent culinario, los tres delantales negros se enfrentaron al desafío de elaborar un plato dulce, bajo en calorías y sin azúcares añadidos, para lo cual debieron emplear distintos edulcorantes que Eneko, como mejor aspirante de la prueba anterior, tuvo que repartir. Lejos de pedir uno de los más sencillos, Jotha se animó a ponerse a prueba y pidió el más complicado, lo que lo dejó al borde de la expulsión junto a Ana. Mientras, Álex se convertía en el primer salvado tras presentar un plato que "podría estar en la carta de cualquier restaurante".

Finalmente, la sevillana era anunciada como la nueva expulsada de la edición para sorpresa de la mayoría de los presentes, incluido Jotha, que no tardó en sobreponerse y celebrar que alcanzaba la semifinal. "Ha faltado finura a la hora de trabajar y una combinación de sabores interesante", señalaron los jueces de su "extraño" plato, del cual añadieron que "no tenía ningún sentido". Ana pudo valorar entonces su paso por el programa: "Ha sido muy inestable. No estaba yo hoy fina. Me voy muy contenta, he intentado dar todo lo que tenía desde el principio". "Estar aquí ha sido un sueño hecho realidad. Ha sido todo maravilloso. Ya sabéis cuál es mi pasión, la voy a seguir persiguiendo", aseguró además la expulsada.