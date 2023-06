Por Beatriz Prieto |

'MasterChef 11' recibió en la eliminatoria del lunes 12 de junio al chef Joan Roca, uno de los hermanos del restaurante El Celler de Can Roc, a quien los jueces preguntaron sobre su hermano Jordi durante el cocinado. El chef, de hecho, sería uno de los invitados del día siguiente, una emotiva visita, tal y como señaló Joan, puesto que había recuperado recientemente su voz, asunto del que el invitado habló en su visita.

Joan habla de la recuperación de su hermano Jordi Roca en 'MasterChef 11'

. Es otra persona, ¿no?", comentó Pepe Rodríguez , ante lo que el chef confesó de su hermano que tenía "ganas de venir, porque hace mucho que no venía"., señaló Samantha Vallejo-Nágera , algo "maravilloso e inesperado", según confesó Joan, "porque llevaba siete años con este problema". En concreto, el chef Jordi se había quedado sin voz hacía tanto tiempoy que puede afectar la tonicidad de la musculatura de cualquier parte del cuerpo.

"Fue de golpe, de forma inesperada y, evidentemente, todos estamos muy felices", declaró Joan, quien desveló que "ese mismo día, cuando mi madre lo oyó hablar, le dio una bajada de tensión por la emoción, que nos asustó a todos. La emoción le pudo". "Ahora está muy bien, se recuperó rápido", añadía el chef. Rodríguez señaló entonces de Jordi que "su hija no lo había conocido con esa voz", dado que la pequeña solo tenía cuatro años. "Esa noche, le leyó cinco cuentos seguidos, porque no lo había podido hacer hasta entonces", desveló Joan al respecto.

Vuelve casi un año después

El invitado también recordó el momento en el que, mientras estaban los tres hermanos Roca en un avión, Jordi acabó perdiendo la voz, posiblemente ante la perspectiva de que, si ganaban por tercera vez en el "The Fifty Best", le tocaba a él hacer el discurso: "No fuimos número uno esa vez, pero probablemente esa tensión... no sabemos hasta qué punto es verdad, pero tiene todo el sentido. Él es muy sensible". El chef precedía así la visita de su hermano Jordi, quien era uno de los invitados de la semifinal que se emite el martes 13 de junio. De hecho, en el adelanto, ya se pudo escuchar un tanto la voz del chef, lejos de cómo se le escuchó en su última visita al programa, que se emitió hace unos once meses, cuando formó parte de la gran final.