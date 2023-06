Por Beatriz Prieto |

La noche del jueves 29 de junio, 'Supervivientes 2023' celebró su gran final en Telecinco, la cual arrancó con Asraf Beno y Bosco Blach en la cuerda floja, al ser los últimos nominados de la edición. Un duelo en manos de la audiencia, muy ajustado, que se resolvió con la salvación del madrileño, lo que dejó al ceutí sin posibilidad de luchar para alcanzar el primer puesto.

Carlos Sobera conecta con los cuatro finalistas de 'Supervivientes 2023'

La cita arrancó con Carlos Sobera mostrando los porcentajes ciegos, en un 49,1% y un 50,9%. Minutos después, las cifras habían variado poco, aunque lo suficiente como para consolidar la victoria del dueño de la segunda cifra, al situarse en. "Ahora me siento un poco triste, porque quiero vivir toda la final, quiero ganar", reconocía Beno en ese momento, seguro de que ", pero estoy contento de haber llegado hasta aquí y de haber luchado". "Tengo un revuelto de emociones", compartía por su parte Blach, feliz por haber sobrevolado Madrid y nervioso ante su posible expulsión.

Ya a la hora de anunciar el concursante salvado, Sobera manifestó que "salga quien salga, me va a parecer injusto", a pesar de ser consciente de que "el público es soberano". Asimismo, al referirse a la despedida de Beno o Bosco ya ante las instalaciones de Mediaset, el vasco opinó que "me parece extremadamente cruel, pero el juego es así", antes de ceder la palabra por última vez a Beno y Blach. "Creo que con estos porcentajes podemos sentir el cariño de la gente los dos y podemos ver que nos han apoyado bastante. Creo que podemos estar orgullosos los dos", declaró el primero, palabras que suscribió el segundo antes de conocer su salvación.

"Te has ganado mi respeto"

Beno abrazó a cada uno de sus compañeros y a Laura Madrueño, mientras en plató muchos de sus compañeros celebraban su expulsión. Mientras, Blach apenas pudo contener la alegría e incluso besó la cámara: "Muchísimas gracias por el apoyo". "Asraf, he estado contigo desde el primer momento, te he seguido cada semana. Quiero que sepas que te has ganado mi respeto cada día, de una forma soberbia, porque me has parecido un superviviente diez", declaró Sobera, ante un Beno que se vio incapaz de contener las lágrimas. "Son todos ganadores, qué os voy a decir", confesó Madrueño, quien suscribió las palabras de su compañero.